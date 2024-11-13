Экс-игрок Барселоны занялся бизнесом после 14 месяцев в тюрьме

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес провел 14 месяцев в тюрьме из-за обвинений в изнасиловании.

Бразилец возвращается к нормальному ритму жизни и решил начать собственный бизнес. Алвес запустил в интернете платформу Voxtom, которая предназначена для проведения различных мероприятий и организации деловых встреч.

«Теперь вы сможете искать всю нужную информацию о предстоящих мероприятиях в одном приложении. В вашем распоряжении платформа для управления небольшими праздниками и крупными фестивалями», – сообщается на сайте платформы.

Voxtom ориентирован на бразильский рынок и имеет 25 тыс подписок в Instagram. Дани надеется, что платформа сможет объединить людей с похожими предпочтениями и поможет им эффективно организовывать различные встречи.

Ранее сообщалось, что Алвес сделал первое фото после освобождения.