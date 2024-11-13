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13 ноября 2024, 14:24 |
516
1

Экс-игрок Барселоны занялся бизнесом после 14 месяцев в тюрьме

Дани Алвес запустил собственную платформу для проведения мероприятий

13 ноября 2024, 14:24 |
516
1
Экс-игрок Барселоны занялся бизнесом после 14 месяцев в тюрьме
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес провел 14 месяцев в тюрьме из-за обвинений в изнасиловании.

Бразилец возвращается к нормальному ритму жизни и решил начать собственный бизнес. Алвес запустил в интернете платформу Voxtom, которая предназначена для проведения различных мероприятий и организации деловых встреч.

«Теперь вы сможете искать всю нужную информацию о предстоящих мероприятиях в одном приложении. В вашем распоряжении платформа для управления небольшими праздниками и крупными фестивалями», – сообщается на сайте платформы.

Voxtom ориентирован на бразильский рынок и имеет 25 тыс подписок в Instagram. Дани надеется, что платформа сможет объединить людей с похожими предпочтениями и поможет им эффективно организовывать различные встречи.

Ранее сообщалось, что Алвес сделал первое фото после освобождения.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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Перець
ось де приклад не зламатись а  у Адріано  що сталось щоб бухати кожен день
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