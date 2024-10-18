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18 октября 2024, 14:43 | Обновлено 18 октября 2024, 14:52
699
3

Алвес вернулся в инстаграм. Опубликовал первое фото после выхода из тюрьмы

Бразилец провел за решеткой чуть больше года

18 октября 2024, 14:43 | Обновлено 18 октября 2024, 14:52
699
3
Алвес вернулся в инстаграм. Опубликовал первое фото после выхода из тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес вернулся в инстаграм, где опубликовал свою первую фотографию после выхода из тюрьмы.

Проведя 14 месяцев в тюрьме в Барселоне за сексуальное насилие, бразилец был освобожден условно-досрочно 25 марта и с тех пор пытается вернуться к нормальной жизни.

Его первое заявление после выхода из тюрьмы привлекло много внимания, а на фото он предстал в специальной футболке с надписью «Наступают хорошие времена», что, безусловно, является посланием о том, что его ждут лучшие дни после трудного периода.

К слову, официально карьеру бразилец так и не завершил, но видно, что он закончил заниматься футболом на самом высоком уровне. Его последний матч состоялся в мексиканском УНАМ, а ранее он играл за «Барселону», «Сан-Паулу», «ПСЖ», «Ювентус», «Севилью» и «Баию».

Он оставил самый глубокий след в «Барселоне», сыграв 408 матчей и завоевав за свою карьеру 43 трофея, что делает его одним из самых титулованных футболистов всех времен. На его счету 126 матчей за сборную Бразилии.

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Дани Алвес Барселона
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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Lulinnha
На зоне креветки хавал или щи ? Морда на вид здоровая... 
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umnuy2
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