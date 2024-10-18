Алвес вернулся в инстаграм. Опубликовал первое фото после выхода из тюрьмы

Экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес вернулся в инстаграм, где опубликовал свою первую фотографию после выхода из тюрьмы.

Проведя 14 месяцев в тюрьме в Барселоне за сексуальное насилие, бразилец был освобожден условно-досрочно 25 марта и с тех пор пытается вернуться к нормальной жизни.

Его первое заявление после выхода из тюрьмы привлекло много внимания, а на фото он предстал в специальной футболке с надписью «Наступают хорошие времена», что, безусловно, является посланием о том, что его ждут лучшие дни после трудного периода.

К слову, официально карьеру бразилец так и не завершил, но видно, что он закончил заниматься футболом на самом высоком уровне. Его последний матч состоялся в мексиканском УНАМ, а ранее он играл за «Барселону», «Сан-Паулу», «ПСЖ», «Ювентус», «Севилью» и «Баию».

Он оставил самый глубокий след в «Барселоне», сыграв 408 матчей и завоевав за свою карьеру 43 трофея, что делает его одним из самых титулованных футболистов всех времен. На его счету 126 матчей за сборную Бразилии.