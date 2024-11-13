«Другого пути нет». Ибрагимович – о будущем Милана

Бывший шведский футболист, а ныне исполнительный директор «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал развитие итальянского клуба:

«Милан является частью истории футбола и мы переносим часть прошлого в настоящее. Я верю в этот клуб и разделяю взгляды тех людей, которые здесь работают.

Я не могу помочь команде побеждать на футбольном поле, ведь я нахожусь на другом месте. Но мне есть чему учиться, я чувствую огромную связь с «Миланом».

Наши амбиции – выигрывать трофеи. Другого пути у нас нет. Мы должны вписать свое имя в историю футбола. Пока нам не хватает результатов, но в последнее время состоялось много изменений. Нам нужно время, чтобы наши решения начали работать», – сказал Ибрагимович.

«Милан» в этом сезоне не может похвастаться стабильностью – команда набрала 18 баллов и занимает 7 место в турнирной таблице Серии А. В последнем матче клуб не смог победить «Кальяри» – игра закончилась со счетом 3:3.