Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Другого пути нет». Ибрагимович – о будущем Милана
Италия
13 ноября 2024, 13:32 |
352
0

«Другого пути нет». Ибрагимович – о будущем Милана

Легендарный шведский футболист прокомментировал развитие итальянского клуба

13 ноября 2024, 13:32 |
352
0
«Другого пути нет». Ибрагимович – о будущем Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Бывший шведский футболист, а ныне исполнительный директор «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал развитие итальянского клуба:

«Милан является частью истории футбола и мы переносим часть прошлого в настоящее. Я верю в этот клуб и разделяю взгляды тех людей, которые здесь работают.

Я не могу помочь команде побеждать на футбольном поле, ведь я нахожусь на другом месте. Но мне есть чему учиться, я чувствую огромную связь с «Миланом».

Наши амбиции – выигрывать трофеи. Другого пути у нас нет. Мы должны вписать свое имя в историю футбола. Пока нам не хватает результатов, но в последнее время состоялось много изменений. Нам нужно время, чтобы наши решения начали работать», – сказал Ибрагимович.

«Милан» в этом сезоне не может похвастаться стабильностью – команда набрала 18 баллов и занимает 7 место в турнирной таблице Серии А. В последнем матче клуб не смог победить «Кальяри» – игра закончилась со счетом 3:3.

По теме:
Сын легендарного защитника заинтересовал топ-клубы Серии А
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с друзьями. Каладзе был среди них?
Творец главной сказки ХХІ века. Известно, кто возглавит Рому с Довбиком
чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Златан Ибрагимович
Микола Титюк Источник: Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коноплянка назвал клуб, в котором продолжил бы карьеру вместе с Зозулей
Футбол | 13 ноября 2024, 12:04 1
Коноплянка назвал клуб, в котором продолжил бы карьеру вместе с Зозулей
Коноплянка назвал клуб, в котором продолжил бы карьеру вместе с Зозулей

Бывший игрок сборной хотел бы еще поиграть за старый «Днепр»

Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Футбол | 13 ноября 2024, 10:03 13
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»

Защитник «Полесья» прокомментировал поражение от «Динамо»

ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
Футбол | 12.11.2024, 21:11
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Футбол | 12.11.2024, 18:43
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Мир азарта | 12.11.2024, 16:40
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
12.11.2024, 21:45
Бокс
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
12.11.2024, 01:10 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
11.11.2024, 09:26 4
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем