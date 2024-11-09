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Чемпионат Италии
Кальяри
09.11.2024 19:00 – FT 3 : 3
Милан
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Италия
09 ноября 2024, 23:00 | Обновлено 09 ноября 2024, 23:16
175
0

Драматичный матч. Кальяри и Милан устроили бешеный триллер

Матч закончился со счетом 3:3

09 ноября 2024, 23:00 | Обновлено 09 ноября 2024, 23:16
175
0
Драматичный матч. Кальяри и Милан устроили бешеный триллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кальяри - Милан

9 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А между «Кальяри» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяре.

За хозяев отличился забитым голом Надир Дзортеа, а также дубль оформил Габриеле Дзаппа, Дзаппа мог отличиться хет-триком, однако его гол на 45+5 минуте отменили из-за офсайда.

Гости ответили дублем Рафаэля Леау и голом Теми Абрахама.

В турнирной таблице «Милан» занимает 7-е место, имея в своем активе 18 очков. «Кальяри» набрал 10 очков и занимает 16 позицию.

Серия А. 12-й тур. 9 ноября

Кальяри – Милан – 3:3

Голы: Дзортеа, 2 Дзаппа, 53, 89 – Леау, 15, 40, Абрахам, 69

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэле Дзаппа (Кальяри).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэле Дзаппа (Кальяри).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Надир Цортеа (Кальяри).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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