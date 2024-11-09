Драматичный матч. Кальяри и Милан устроили бешеный триллер

9 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А между «Кальяри» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяре.

За хозяев отличился забитым голом Надир Дзортеа, а также дубль оформил Габриеле Дзаппа, Дзаппа мог отличиться хет-триком, однако его гол на 45+5 минуте отменили из-за офсайда.

Гости ответили дублем Рафаэля Леау и голом Теми Абрахама.

В турнирной таблице «Милан» занимает 7-е место, имея в своем активе 18 очков. «Кальяри» набрал 10 очков и занимает 16 позицию.

Серия А. 12-й тур. 9 ноября

Кальяри – Милан – 3:3

Голы: Дзортеа, 2 Дзаппа, 53, 89 – Леау, 15, 40, Абрахам, 69