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Англия
13 ноября 2024, 16:18 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:19
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«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском

Бывший игрок сборной Украины сожалеет, что ему не дали перейти в клуб АПЛ

13 ноября 2024, 16:18 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:19
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«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
УАФ. Евгений Коноплянка

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, жалеет ли о том, что ему в свое время не удалось перейти в английский «Ливерпуль».

– «Ливерпуль» – это история, которая заставляет вас думать, а что если? Это болезненная страница для вас?

– Была бы больнее, если бы я уехал не в «Севилью», а в «Атлетик» Бильбау, например. Почему я такой пример привожу? Хорошая команда, но ничего не может выиграть. Может, тогда жалел бы еще больше. «Севилья» – это клуб, который останется навсегда в моем сердце, как и „Днепр“, и „Шахтер“ также. Если бы я был уверен, что Каштру будет и дальше, то еще сильнее бы полюбил этот клуб. С «Севильей» я выиграл Лигу Европы. Кто знает, возможно, в «Ливерпуле» ничего не выиграл бы. Но, конечно, «Ливерпуль» – это «Ливерпуль». Конечно, я больше хотел там играть, не буду скрывать. Потому что это мечта каждого малого футболиста.

С «Ливерпулем» немного остался осадок. Уже много раз говорил это, но одно дело, если бы я с ними просто по телефону общался. Было бы не так больно. Но когда я уже увидел персонал, который приехал ко мне в Днепр... Ужинал с ними всеми, а они рассказывали, что там будет твоя полочка, дадим тебе такой номер, Джеррард ждет, сейчас тебя наберет. Мне говорили: «Не переживай, все будет хорошо, песню только споешь, как нужно». Я уже в номере лежу, а в голове прокручиваю слова песни, которую надо будет на посвящении петь. Больно становится от того, что был одной ногой уже там. Они на один час перенесли трансферное окно только для того, чтобы этот трансфер сделать. За их желание огромный респект клубу. Они поднимали цену с 15 до 25-30 млн фунтов – это было так приятно для меня. Когда я с ними прощался, заплакал.

Окно закрылось, надо было уже минимум полгода ждать. Но ведь не я принимал решение, а собственник.

– Получается, вашу судьбу решил Коломойский?

– Да, это уже все знают. Можно сказать такое о многих. Думаете, мало таких случаев? Все знают о них, но можно с этим работать. Если быть на стороне игрока, и делать все так, как хочет он, можно найти какие-то лазейки.

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Ливерпуль трансферы Игорь Коломойский Евгений Коноплянка Днепр трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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