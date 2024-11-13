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Лига наций
13 ноября 2024, 11:42 |
682
0

Назначены судьи на матч Лиги наций Грузия – Украина

На поединке пятого тура будет работать судейская бригада из Англии

13 ноября 2024, 11:42 |
682
0
Назначены судьи на матч Лиги наций Грузия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Кавана

16 ноября состоится поединок 5-го тура Лиги наций, в котором сойдутся Грузия и Украина.

На этом матче будет работать судейская бригада из Англии. Официальный сайт УЕФА сообщил, что главным арбитром станет Крис Кавана. На линиях ему будут помогать Ли Беттс и Нил Дейвис. Функции четвертого арбитра возьмет на себя Сэм Баррот.

Матч Грузия – Украина пройдет в Батуми (Грузия) на стадионе Adjara Bet Arena. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

После четырех туров Грузия имеет в активе 6 баллов и идет на втором месте в турнирной таблице. Украина замыкает группу 1 Лиги В – подопечные Сергея Реброва набрали 4 очка.

Форвард сборной Украины Артем Довбик может не сыграть в предстоящем матче из-за травмы.

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Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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