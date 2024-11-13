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Лига наций
13 ноября 2024, 10:30 | Обновлено 13 ноября 2024, 10:38
401
0

«Сделаем все возможное». Игрок сборной Грузии о матче против Украины

Леван Шенгелия надеется на положительный результат в матчах Лиги наций

13 ноября 2024, 10:30 | Обновлено 13 ноября 2024, 10:38
401
0
«Сделаем все возможное». Игрок сборной Грузии о матче против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Леван Шенгелия

Вингер сборной Грузии Леван Шенгелия высказался по поводу следующих двух матчей национальной команды в Лиге наций.

«Мы сосредоточены на том, чтобы провести следующие два матча на максимально высоком уровне. Мы хотим получить необходимые результаты, чтобы выйти на следующий этап.

Нас ждет первый матч против Украины, и мы сделаем все возможное, чтобы порадовать грузинских болельщиков. Финальную игру в Чехии мы встретим с положительным настроением, что будет очень важно.

Для команды очень хорошо выступать в разных городах, ведь болельщики получают возможность увидеть команду как можно больше. Я уверен, что у Батуми будет очень хорошая фанатская база», – сказал Шенгелия.

Напомним, что матч между Грузией и Украиной состоится 16 ноября в городе Батуми. Начнется игра в 19:00.

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Андрій Вітренко Источник
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