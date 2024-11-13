Легендарный вратарь предложил Нойеру подумать над завершением карьеры

Известный немецкий вратарь, а на сегодняшний день председатель правления клуба «Бавария», Оливер Кан заставляет Мануэля Нойера задуматься над окончанием профессиональной карьеры.

«После того, как ты идешь из сборной, ты падаешь в яму и спрашиваешь себя, какова твоя цель сейчас, чего еще можно достичь?

Поэтому я не удивлен, что Мануэль не в каждой игре этого сезона демонстрирует футбол, к которому мы привыкли. Он все еще способен показывать свой уровень мирового класса. Но делать это стабильно – это всегда большой вызов. Он должен определить для себя четкую цель

Когда я ушел из сборной в 2006 году, я четко определил для Баварии, но также и для себя: еще два года, и все закончится. Это помогло и мне, и клубу. Все понимали, что происходит. И это тоже было стимулом для меня.

Я смог почерпнуть мотивацию из этого четко определенного финала. К тому моменту я очень хотел выиграть и уйти на высоком и достойном уровне. Никто не хочет, чтобы его освистали со стадиона в конце карьеры», – заявил Кан.

Напомним, последний матч Мануэля состоялся на чемпионате Европы-2024 против сборной Испании. Тогда германская команда проиграла в дополнительное время со счетом 1:2.