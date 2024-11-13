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13 ноября 2024, 05:06 |
1303
0

ФОТО. В одном белье. Жена Серхио Рамоса разразилась откровенными кадрами

Пилар Рубио опубликовала очень горячие фото...

13 ноября 2024, 05:06 |
1303
0
ФОТО. В одном белье. Жена Серхио Рамоса разразилась откровенными кадрами
Instagram. Пилар Рубио

Жена звезды мирового футбола Серхио РамосаПилар Рубио – взорвала интернет своими новыми фото.

46-летняя модель и телеведущая находится в потрясающей форме, чем она и похвасталась в своей новой публикации в Instagram.

Пилар снялась в одном нижнем белье, чем свела с ума фолловеров своей страницы:

«Боже, ты горячее тарелки макарон болоньезе», – гласит самый залайканный комментарий.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жена Серхио Рамоса воспитывает 4-х детей, она является рекламным лицом испанского бренда нижнего белья «Selmark».

Напомним, что её муж находится в поисках нового клуба и недавно также поразил всех невероятной физической формой в свои 38 лет.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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