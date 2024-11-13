ФОТО. В одном белье. Жена Серхио Рамоса разразилась откровенными кадрами
Пилар Рубио опубликовала очень горячие фото...
Жена звезды мирового футбола Серхио Рамоса – Пилар Рубио – взорвала интернет своими новыми фото.
46-летняя модель и телеведущая находится в потрясающей форме, чем она и похвасталась в своей новой публикации в Instagram.
Пилар снялась в одном нижнем белье, чем свела с ума фолловеров своей страницы:
«Боже, ты горячее тарелки макарон болоньезе», – гласит самый залайканный комментарий.
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Жена Серхио Рамоса воспитывает 4-х детей, она является рекламным лицом испанского бренда нижнего белья «Selmark».
Напомним, что её муж находится в поисках нового клуба и недавно также поразил всех невероятной физической формой в свои 38 лет.
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