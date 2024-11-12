ВИДЕО. Легенда мирового футбола шокировал всех своей формой. Ему 38 лет
Серхио Рамос всё ещё находится в топ-кондициях
Серхио Рамос, который всё ещё находится без клуба, впечатлил всех своей физической формой.
38-летний ветеран, который минувший сезон провёл в «Севилье», опубликовал пост в Instagram для своих потенциальных новых работодателей:
«Серхио Рамос опубликовал это видео сразу после того как Милитао получил травму в матче против «Осасуны», – подметило издание OneFootball.
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Фанаты также говорили в комментариях про возможный трансфер в Мадрид в качестве свободного агента:
«Бро очень хочет в Мадрид», «Рамос бежит в оборону Мадрида», «Он всё ещё может играть лучше, чем Милитао», и так далее.
Тем не менее, в СМИ уже появилась информация, что руководство «Реала» приняло решение отказаться от кандидатуры экс-капитана.
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