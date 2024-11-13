ДЕ МИНАУР: «Медведев играл сильнее, чем когда-либо в наших встречах»
Де Минаур прокомментировал поражение от Медведева на Итоговом турнире
Австралиец Алекс де Минаур (АТР 9) высказался о своем поражении от «нейтрального» теннисиста Даниила Медведева (ATP 4) в матче группового этапа Итогового турнира ATP 2024.
«Это был тяжелый матч с непростым исходом. Думаю, здесь сыграло роль множество факторов. Даниил сегодня был невероятно силен, держал себя уверенно и играл агрессивно – я не видел его таким в наших прошлых встречах. Конечно, я мог бы сыграть лучше», – сказал австралиец
С этим поражением де Минор практически утратил шансы на выход из группы в рамках Итогового турнира. В заключительном матче группового этапа австралиец встретится с американцем Тейлором Фрицем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
16–17 ноября украинки проведут матчевое противостояния КБДК против команды Австрии
Марта заявила, что из-за личных обстоятельств не сможет помочь команде в Техасе