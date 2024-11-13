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  4. ДЕ МИНАУР: «Медведев играл сильнее, чем когда-либо в наших встречах»
WTA
13 ноября 2024, 03:05 | Обновлено 13 ноября 2024, 03:06
52
0

ДЕ МИНАУР: «Медведев играл сильнее, чем когда-либо в наших встречах»

Де Минаур прокомментировал поражение от Медведева на Итоговом турнире

13 ноября 2024, 03:05 | Обновлено 13 ноября 2024, 03:06
52
0
ДЕ МИНАУР: «Медведев играл сильнее, чем когда-либо в наших встречах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралиец Алекс де Минаур (АТР 9) высказался о своем поражении от «нейтрального» теннисиста Даниила Медведева (ATP 4) в матче группового этапа Итогового турнира ATP 2024.

«Это был тяжелый матч с непростым исходом. Думаю, здесь сыграло роль множество факторов. Даниил сегодня был невероятно силен, держал себя уверенно и играл агрессивно – я не видел его таким в наших прошлых встречах. Конечно, я мог бы сыграть лучше», – сказал австралиец

С этим поражением де Минор практически утратил шансы на выход из группы в рамках Итогового турнира. В заключительном матче группового этапа австралиец встретится с американцем Тейлором Фрицем.

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Алекс де Минаур Даниил Медведев Итоговый турнир ATP
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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