ДЕ МИНАУР: «Медведев играл сильнее, чем когда-либо в наших встречах»

Австралиец Алекс де Минаур (АТР 9) высказался о своем поражении от «нейтрального» теннисиста Даниила Медведева (ATP 4) в матче группового этапа Итогового турнира ATP 2024.

«Это был тяжелый матч с непростым исходом. Думаю, здесь сыграло роль множество факторов. Даниил сегодня был невероятно силен, держал себя уверенно и играл агрессивно – я не видел его таким в наших прошлых встречах. Конечно, я мог бы сыграть лучше», – сказал австралиец

С этим поражением де Минор практически утратил шансы на выход из группы в рамках Итогового турнира. В заключительном матче группового этапа австралиец встретится с американцем Тейлором Фрицем.