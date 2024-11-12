Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины и Шахтера подписал контракт с футбольным агентством
Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 22:33 |
356
0

Игрок сборной Украины и Шахтера подписал контракт с футбольным агентством

Интересы Ефима Конопли теперь будет представлять Wasserman

12 ноября 2024, 22:33 |
356
0
Игрок сборной Украины и Шахтера подписал контракт с футбольным агентством
УАФ. Ефим Конопля

25-летний правый защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля подписал контракт с футбольным агентством Wasserman.

О сотрудничестве между сторонами было объявлено в социальных сетях. Wasserman также представляет интересны центрбека Ильи Забарного, который на клубном уровне защищает цвета английского Борнмута.

Самым дорогостоящим игроком, который сотрудничает с Wasserman, является хавбек мадридского Реала Федерико Вальверде (130 млн евро).

Контракт Конопли портал Transfermarkt расценивает в 6 млн евро. Соглашение с горняками у фулбека рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Юхим отыграл за Шахтер 13 матчей во всех турнирах. Голевыми действиями не отличился, но заработал две желтые карточки.

Конопля был вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Албании.12 ноября сине-желтые провели первую совместную тренировку на сборах в турецком городе Белек.

По теме:
36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?
ВИДЕО. Сборная – в Турции. Задание Бражко, таймер Бущана, дебют Ярмолюка
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Ефим Конопля сборная Украины по футболу Шахтер Донецк футбольные агенты
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану РОНАЛДУ: «Возможно, я не смогу забить 1000 голов»
Футбол | 12 ноября 2024, 16:53 5
Криштиану РОНАЛДУ: «Возможно, я не смогу забить 1000 голов»
Криштиану РОНАЛДУ: «Возможно, я не смогу забить 1000 голов»

Португальский футболист признался, что может не достичь знаковой отметки

Экс-игрок Металлиста подписал контракт на 1,5 месяца с клубом из Англии
Футбол | 12 ноября 2024, 21:46 0
Экс-игрок Металлиста подписал контракт на 1,5 месяца с клубом из Англии
Экс-игрок Металлиста подписал контракт на 1,5 месяца с клубом из Англии

Кадим Харрис стал футболистом «Карлайл Юнайтед»

ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Бокс | 12.11.2024, 09:00
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Теннис | 11.11.2024, 23:13
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 12.11.2024, 21:45
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 149
Футбол
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
11.11.2024, 13:06 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 11
Бокс
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
10.11.2024, 23:43
Футбол
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
11.11.2024, 09:26 3
Футбол
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем