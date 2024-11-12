Игрок сборной Украины и Шахтера подписал контракт с футбольным агентством

25-летний правый защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля подписал контракт с футбольным агентством Wasserman.

О сотрудничестве между сторонами было объявлено в социальных сетях. Wasserman также представляет интересны центрбека Ильи Забарного, который на клубном уровне защищает цвета английского Борнмута.

Самым дорогостоящим игроком, который сотрудничает с Wasserman, является хавбек мадридского Реала Федерико Вальверде (130 млн евро).

Контракт Конопли портал Transfermarkt расценивает в 6 млн евро. Соглашение с горняками у фулбека рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Юхим отыграл за Шахтер 13 матчей во всех турнирах. Голевыми действиями не отличился, но заработал две желтые карточки.

Конопля был вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Албании.12 ноября сине-желтые провели первую совместную тренировку на сборах в турецком городе Белек.