Другие новости12 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:31
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Стало известно место, где проведут финал Межконтинентального кубка
Финал КЧМ в этом году примет Доха, столица Катара
12 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:31
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Финал Межконтинентального кубка 2024 примет стадион Лузаил в Дохе, Катар, сообщает Фабрицио Романо.
Дата проведения финального матча турнира – 18 декабря 2024 года. В финале гарантированно примет участие мадридский «Реал», соперник которого определится 14 декабря.
18 декабря 2022 на этом же стадионе сборная Аргентины одолела сборную Франции в финале чемпионата мира, в котором аргентинцы взяли золото в серии послематчевых пенальти.
Альфонсо Дэвис принял решение перейти в «Реал».
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