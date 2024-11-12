Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно место, где проведут финал Межконтинентального кубка
Другие новости
12 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:31
1090
0

Стало известно место, где проведут финал Межконтинентального кубка

Финал КЧМ в этом году примет Доха, столица Катара

12 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:31
1090
0
Стало известно место, где проведут финал Межконтинентального кубка
X. Стадион Лузаил, Доха

Финал Межконтинентального кубка 2024 примет стадион Лузаил в Дохе, Катар, сообщает Фабрицио Романо.

Дата проведения финального матча турнира – 18 декабря 2024 года. В финале гарантированно примет участие мадридский «Реал», соперник которого определится 14 декабря.

18 декабря 2022 на этом же стадионе сборная Аргентины одолела сборную Франции в финале чемпионата мира, в котором аргентинцы взяли золото в серии послематчевых пенальти.

Альфонсо Дэвис принял решение перейти в «Реал».

По теме:
Пророчили большое будущее. 19-летний полузащитник Реала завершил карьеру
У Галактикос пополнение. Звезда Баварии принял решение перейти в Реал
Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы
Доха Реал Мадрид Катар Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Бокс | 12 ноября 2024, 09:00 6
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»

Тайсон оценил себя против легенд хевивейта

36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?
Футбол | 12 ноября 2024, 22:16 26
36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?
36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?

Ультрас мюнхенского клуба настроены решительно и их, видимо, есть кому поддержать

Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал фаворитов Первой лиги
Футбол | 12.11.2024, 22:39
Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал фаворитов Первой лиги
Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал фаворитов Первой лиги
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Футбол | 12.11.2024, 09:52
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 12.11.2024, 21:45
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 155
Футбол
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 21
Футбол
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 56
Футбол
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
11.11.2024, 13:06 1
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
11.11.2024, 01:01 3
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
11.11.2024, 06:23 17
Футбол
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем