Стало известно место, где проведут финал Межконтинентального кубка

Финал Межконтинентального кубка 2024 примет стадион Лузаил в Дохе, Катар, сообщает Фабрицио Романо.

Дата проведения финального матча турнира – 18 декабря 2024 года. В финале гарантированно примет участие мадридский «Реал», соперник которого определится 14 декабря.

18 декабря 2022 на этом же стадионе сборная Аргентины одолела сборную Франции в финале чемпионата мира, в котором аргентинцы взяли золото в серии послематчевых пенальти.

Альфонсо Дэвис принял решение перейти в «Реал».