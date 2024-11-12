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Испания
12 ноября 2024, 17:53 |
236
1

В Жироне знают дату возвращения Цыганкова в игру

Большая часть травмированных вернутся к новому туру Ла Лиги

12 ноября 2024, 17:53 |
236
1
В Жироне знают дату возвращения Цыганкова в игру
AS

В «Жироне» ожидают, что после паузы на матчи сборных восстановятся сразу шесть из десяти травмированных. В их числе в поединке с «Эспаньолом» 23 ноября должен сыграть хавбек Виктор Цыганков.

Вместе с украинцем должны восстановиться Иван Мартин, Ладислав Крейчи, Солис, Абель Руис, Ясер Асприлья. Сообщается, что наставник Мичел сейчас дал игрокам несколько дней отдыха после серии из семи матчей за 23 дня.

В Лиге чемпионов «Жирона» без многих основных игроков проиграла три матча из четырех, а в Ла Лиге идет на 10-й позиции, потерпев пять поражений за 13 туров.

Цыганков успел провести восемь матчей, забив один гол и сделав один ассист.

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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 1
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fly
Ліга націй скоро остаточно перетвориться на вікно відпочинку для гравців. Чудним чином всі починають хворіти перед туррніром і таким же чудним чином виліковуються після. І це далеко не тільки України стосується
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