В Жироне знают дату возвращения Цыганкова в игру

В «Жироне» ожидают, что после паузы на матчи сборных восстановятся сразу шесть из десяти травмированных. В их числе в поединке с «Эспаньолом» 23 ноября должен сыграть хавбек Виктор Цыганков.

Вместе с украинцем должны восстановиться Иван Мартин, Ладислав Крейчи, Солис, Абель Руис, Ясер Асприлья. Сообщается, что наставник Мичел сейчас дал игрокам несколько дней отдыха после серии из семи матчей за 23 дня.

В Лиге чемпионов «Жирона» без многих основных игроков проиграла три матча из четырех, а в Ла Лиге идет на 10-й позиции, потерпев пять поражений за 13 туров.

Цыганков успел провести восемь матчей, забив один гол и сделав один ассист.