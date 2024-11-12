Футболист Барселоны расплакался в перерыве матча Ла Лиги

В матче 13-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» неожиданно проиграла «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1.

Сообщается, что в этом поединке тяжелее всего пришлось полузащитнику каталонского клуба Френки де Йонгу. Игрок длительное время был травмирован и только недавно вернулся на футбольное поле.

В первом тайме нидерландский полузащитник получил несколько ударов по ногам и испугался, что может снова травмироваться. Френки почувствовал дискомфорт в перерыве матча и расплакался из-за того, что мог получить очередную травму. На второй тайм де Йонг не вышел – вместо него на поле появился Дани Ольмо.

В этом сезоне Френки де Йонг провел 7 матчей во всех турнирах – результативными действиями не отметился.

Стало известно, что де Йонг не собирается покидать клуб и планирует остаться в «Барселоне».