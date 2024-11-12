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Испания
12 ноября 2024, 17:11 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:12
917
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Футболист Барселоны расплакался в перерыве матча Ла Лиги

Френки де Йонг испугался, что снова получит травму

12 ноября 2024, 17:11 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:12
917
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Футболист Барселоны расплакался в перерыве матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

В матче 13-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» неожиданно проиграла «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1.

Сообщается, что в этом поединке тяжелее всего пришлось полузащитнику каталонского клуба Френки де Йонгу. Игрок длительное время был травмирован и только недавно вернулся на футбольное поле.

В первом тайме нидерландский полузащитник получил несколько ударов по ногам и испугался, что может снова травмироваться. Френки почувствовал дискомфорт в перерыве матча и расплакался из-за того, что мог получить очередную травму. На второй тайм де Йонг не вышел – вместо него на поле появился Дани Ольмо.

В этом сезоне Френки де Йонг провел 7 матчей во всех турнирах – результативными действиями не отметился.

Стало известно, что де Йонг не собирается покидать клуб и планирует остаться в «Барселоне».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Френки де Йонг Барселона Дани Ольмо Реал Сосьедад
Микола Титюк Источник: Football Espana
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stalevar1250
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