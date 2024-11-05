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Испания
05 ноября 2024, 02:38 | Обновлено 05 ноября 2024, 02:39
25
0

Решил остаться. Де Йонг не планирует покидать Барселону

Голландский полузащитник изъявил желание подписать новый контракт

05 ноября 2024, 02:38 | Обновлено 05 ноября 2024, 02:39
25
0
Решил остаться. Де Йонг не планирует покидать Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг сообщил клубу о желании остаться в команде. Игрок не желает рассматривать предложения других клубов.

Как сообщает издание Relevo, между сторонами ведутся активные переговоры касательно подписания нового соглашения. Нынешний контракт футболиста действителен до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что де Йонг не планировал заключать новый договор, из-за чего клуб выставил игрока на продажу.

Фрэнки выступает за каталонский клуб с 2019 года. За этот период игрок успел отыграть 218 поединков во всех турнирах. На счету полузащитника 17 забитых мячей и 22 ассиста.

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Френки де Йонг Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрій Вітренко Источник: Relevo
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