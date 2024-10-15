Барселона выставит лидера на трансфер

Каталонская «Барселона» планирует выставить на трансфер нидерландского полузащитника Фрэнки де Йонга. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По сообщению источника, такое решение руководства каталонцев обусловлено нежеланием звездного хавбека продлевать контракт с клубом.

Стоит отметить, нынешний контракт нидерландца с «Барселоной» истекает в 2026 году.

Руководители каталонцев неоднократно предлагали новый контракт полузащитнику сборной Нидерландов, но тот не готов идти на уменьшение зарплаты.

Напомним, президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал отменить клубный чемпионат мира.