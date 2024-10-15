Барселона выставит лидера на трансфер
Фрэнки де Йонг не намерен продлевать контракт с каталонцами
Каталонская «Барселона» планирует выставить на трансфер нидерландского полузащитника Фрэнки де Йонга. Об этом пишет Mundo Deportivo.
По сообщению источника, такое решение руководства каталонцев обусловлено нежеланием звездного хавбека продлевать контракт с клубом.
Стоит отметить, нынешний контракт нидерландца с «Барселоной» истекает в 2026 году.
Руководители каталонцев неоднократно предлагали новый контракт полузащитнику сборной Нидерландов, но тот не готов идти на уменьшение зарплаты.
Напомним, президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал отменить клубный чемпионат мира.
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