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Испания
15 октября 2024, 21:54 | Обновлено 15 октября 2024, 21:56
1357
1

Барселона выставит лидера на трансфер

Фрэнки де Йонг не намерен продлевать контракт с каталонцами

15 октября 2024, 21:54 | Обновлено 15 октября 2024, 21:56
1357
1
Барселона выставит лидера на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнки де Йонг

Каталонская «Барселона» планирует выставить на трансфер нидерландского полузащитника Фрэнки де Йонга. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По сообщению источника, такое решение руководства каталонцев обусловлено нежеланием звездного хавбека продлевать контракт с клубом.

Стоит отметить, нынешний контракт нидерландца с «Барселоной» истекает в 2026 году.

Руководители каталонцев неоднократно предлагали новый контракт полузащитнику сборной Нидерландов, но тот не готов идти на уменьшение зарплаты.

Напомним, президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал отменить клубный чемпионат мира.

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Барселона Френки де Йонг трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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Falko
Що за нонсенс? Це Барса минулими роками хотіла продати Френкі. Але він відмовився. Є стабільним гравцем основи, коли "живий" і раптом не хоче )
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