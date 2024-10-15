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Клубный чемпионат мира
15 октября 2024, 21:30 | Обновлено 15 октября 2024, 21:56
264
1

Тебас призвал Инфантино отменить клубный ЧМ: «Немедленно»

Президент Ла Лиги считает, что календарь и так слишком загружен

15 октября 2024, 21:30 | Обновлено 15 октября 2024, 21:56
264
1
Тебас призвал Инфантино отменить клубный ЧМ: «Немедленно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против проведения клубного чемпионата мира. Функционер обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права за указанный вами бюджет. Вы знаете, что у вас нет спонсорской поддержки, заложенной в бюджет, вы знаете, что лиги и союз игроков не хотят этого. Отмените этот чемпионат мира немедленно», – сказал Тебас.

Хавьер Тебас также подтвердил, что Ла Лига снова войдет в состав европейских лиг и присоединится к иску против ФИФА за злоупотребление доминирующим положением по международному календарю.

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Хавьер Тебас Джанни Инфантино клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Клубный чемпионат мира летом нахрен не нужен, и тот что в декабре проходит тоже не нужен. ФИФА лезет в клубный футбол, в котором все деньги давно поделены. Поэтому и Суперлиги никогда не будет, чтобы она была нужно часть финансов от кого-то перенаправить, например, от АПЛ. Англичане всеми силами будут этому противиться и ни одного клуба в Суперлигу не допустят, если надо будет указом английского премьер-министра.
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