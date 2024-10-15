Тебас призвал Инфантино отменить клубный ЧМ: «Немедленно»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против проведения клубного чемпионата мира. Функционер обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права за указанный вами бюджет. Вы знаете, что у вас нет спонсорской поддержки, заложенной в бюджет, вы знаете, что лиги и союз игроков не хотят этого. Отмените этот чемпионат мира немедленно», – сказал Тебас.

Хавьер Тебас также подтвердил, что Ла Лига снова войдет в состав европейских лиг и присоединится к иску против ФИФА за злоупотребление доминирующим положением по международному календарю.