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Англия
12 ноября 2024, 16:23 |
175
0

Лидер Манчестер Сити признался, что любит смотреть матчи Барселоны

Родри восхищается игрой каталонского клуба

12 ноября 2024, 16:23 |
175
0
Лидер Манчестер Сити признался, что любит смотреть матчи Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Игрок английского «Манчестер Сити» Родри признался, что любит смотреть матчи испанской «Барселоны»:

«Мне нравится смотреть, как играет «Барселона». И тренер, и футболисты постоянно совершенствуют свою игру. Это передается и на сборную Испании.

Моим кумиром является Ламин Ямал – он пример для подражания, у нас с ним идеальные отношения. Я помню, когда он присоединился к национальной сборной. Ему тогда было 16 лет. Мы с Моратой учили его и помогали. Мне нравится, что он прогрессирует и двигается в правильном направлении», – сказал Родри.

Родри продолжает восстанавливаться от травмы – футболист считает, что сможет вернуться на футбольное поле в этом сезоне.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига Родри Манчестер Сити Барселона Ламин Ямал
Микола Титюк Источник
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