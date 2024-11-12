Лидер Манчестер Сити признался, что любит смотреть матчи Барселоны

Игрок английского «Манчестер Сити» Родри признался, что любит смотреть матчи испанской «Барселоны»:

«Мне нравится смотреть, как играет «Барселона». И тренер, и футболисты постоянно совершенствуют свою игру. Это передается и на сборную Испании.

Моим кумиром является Ламин Ямал – он пример для подражания, у нас с ним идеальные отношения. Я помню, когда он присоединился к национальной сборной. Ему тогда было 16 лет. Мы с Моратой учили его и помогали. Мне нравится, что он прогрессирует и двигается в правильном направлении», – сказал Родри.

Родри продолжает восстанавливаться от травмы – футболист считает, что сможет вернуться на футбольное поле в этом сезоне.