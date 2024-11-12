Родри озвучил сроки восстановления. Когда вернется на футбольное поле?

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о своем восстановлении. Футболист заявил, что может вернуться на футбольное поле во второй половине нынешнего сезона.

Я чувствую, что могу вернуться уже в этом сезоне, да. Это возможно и я могу это сделать. Я сейчас восстанавливаюсь, никакого давления… Важно восстановиться лучше.

Но сезон длинный, впереди новый клубный чемпионат мира. Я могу это сделать», – заявил Родри.

В нынешнем сезоне Родри провел всего четыре матча. В начале сезона футболист получил серьезную травму колена.