Родри озвучил сроки восстановления. Когда вернется на футбольное поле?
Испанец планирует вернуться на футбольное поле в нынешнем сезоне
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о своем восстановлении. Футболист заявил, что может вернуться на футбольное поле во второй половине нынешнего сезона.
Я чувствую, что могу вернуться уже в этом сезоне, да. Это возможно и я могу это сделать. Я сейчас восстанавливаюсь, никакого давления… Важно восстановиться лучше.
Но сезон длинный, впереди новый клубный чемпионат мира. Я могу это сделать», – заявил Родри.
В нынешнем сезоне Родри провел всего четыре матча. В начале сезона футболист получил серьезную травму колена.
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