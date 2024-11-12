«Не хочу быть Мбаппе». Футболист Ливерпуля защищает Килиана

Защитник английского «Ливерпуля» Ибраима Конате поддержал лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе перед матчами национальных сборных:

«Когда он находится в сборной, все стараются держаться рядом с ним. Его роль в современном футболе имеет огромное значение. Я часто ему говорю, что хочу быть таким же футболистом, как он. Но я не хочу жить так, как он. Он отвечает за свое имя и за свои поступки. Это тяжело.

Мы не можем забыть все хорошие результаты, которых сборная достигла благодаря Килиану. Его сейчас нет в команде, и другие футболисты должны делать работу Мбаппе. К сожалению, я не имею права выбора в этой ситуации. Все решил тренер», – откровенно признался Конате.

Наставник сборной Франции объявил заявку на предстоящие матчи Лиги наций – Килиан Мбаппе не попал в этот список.