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  4. «Не хочу быть Мбаппе». Футболист Ливерпуля защищает Килиана
Лига наций
12 ноября 2024, 15:34 |
523
1

«Не хочу быть Мбаппе». Футболист Ливерпуля защищает Килиана

Ибраима Конате поддержал своего соотечественника накануне матча сборных

12 ноября 2024, 15:34 |
523
1
«Не хочу быть Мбаппе». Футболист Ливерпуля защищает Килиана
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Защитник английского «Ливерпуля» Ибраима Конате поддержал лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе перед матчами национальных сборных:

«Когда он находится в сборной, все стараются держаться рядом с ним. Его роль в современном футболе имеет огромное значение. Я часто ему говорю, что хочу быть таким же футболистом, как он. Но я не хочу жить так, как он. Он отвечает за свое имя и за свои поступки. Это тяжело.

Мы не можем забыть все хорошие результаты, которых сборная достигла благодаря Килиану. Его сейчас нет в команде, и другие футболисты должны делать работу Мбаппе. К сожалению, я не имею права выбора в этой ситуации. Все решил тренер», – откровенно признался Конате.

Наставник сборной Франции объявил заявку на предстоящие матчи Лиги наций – Килиан Мбаппе не попал в этот список.

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Лига наций сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Ибраима Конате
Микола Титюк Источник: Goal.com
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potemkin78
а точно защитил?
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