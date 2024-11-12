«Изменений нет». Мудрика критикуют за отсутствие прогресса
Журналисты считают, что украинский футболист не воспользовался своим шансом
Футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали за отсутствие прогресса в сезоне 2024/25. Издание Attacking Football выделило проблемы украинца:
«И фанаты, и журналисты считали, что этот сезон – последняя возможность для Мудрика показать сильные стороны. К сожалению, ситуация складывается не так, как того ожидали.
Тренер Энцо Мареска дает время украинскому футболисту и постоянно его поддерживает в интервью, однако болельщики не заметили никаких изменений в игре Мудрика. В этом сезоне он провел одну хорошую игру – против «Панатинаикоса» в Лиге конференций. Проблема в том, что это не соперник уровня «Челси». В других матчах против сильных оппонентов футболист молчит.
Слишком много молодых футболистов стучат в двери основной команды и, наверное, нужно дать им шанс», – заявили в издании.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. В ближайшее время футболист будет сконцентрирован на выступлениях за сборную Украины – игрок уже прибыл в тренировочный лагерь команды.
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