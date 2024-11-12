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  4. «Изменений нет». Мудрика критикуют за отсутствие прогресса
Англия
12 ноября 2024, 14:26 |
383
2

«Изменений нет». Мудрика критикуют за отсутствие прогресса

Журналисты считают, что украинский футболист не воспользовался своим шансом

12 ноября 2024, 14:26 |
383
2
«Изменений нет». Мудрика критикуют за отсутствие прогресса
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали за отсутствие прогресса в сезоне 2024/25. Издание Attacking Football выделило проблемы украинца:

«И фанаты, и журналисты считали, что этот сезон – последняя возможность для Мудрика показать сильные стороны. К сожалению, ситуация складывается не так, как того ожидали.

Тренер Энцо Мареска дает время украинскому футболисту и постоянно его поддерживает в интервью, однако болельщики не заметили никаких изменений в игре Мудрика. В этом сезоне он провел одну хорошую игру – против «Панатинаикоса» в Лиге конференций. Проблема в том, что это не соперник уровня «Челси». В других матчах против сильных оппонентов футболист молчит.

Слишком много молодых футболистов стучат в двери основной команды и, наверное, нужно дать им шанс», – заявили в издании.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. В ближайшее время футболист будет сконцентрирован на выступлениях за сборную Украины – игрок уже прибыл в тренировочный лагерь команды.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Лига конференций Панатинаикос
Микола Титюк Источник
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Комментарии 2
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Dinamokolhoz
Мудрик максимум футболіст рівня чемпіоншипу
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-1
MaximusOne
Перефразуючи цитату Мудрика: Work is not enough, you need a talent.
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-1
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