«Изменений нет». Мудрика критикуют за отсутствие прогресса

Футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали за отсутствие прогресса в сезоне 2024/25. Издание Attacking Football выделило проблемы украинца:

«И фанаты, и журналисты считали, что этот сезон – последняя возможность для Мудрика показать сильные стороны. К сожалению, ситуация складывается не так, как того ожидали.

Тренер Энцо Мареска дает время украинскому футболисту и постоянно его поддерживает в интервью, однако болельщики не заметили никаких изменений в игре Мудрика. В этом сезоне он провел одну хорошую игру – против «Панатинаикоса» в Лиге конференций. Проблема в том, что это не соперник уровня «Челси». В других матчах против сильных оппонентов футболист молчит.

Слишком много молодых футболистов стучат в двери основной команды и, наверное, нужно дать им шанс», – заявили в издании.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. В ближайшее время футболист будет сконцентрирован на выступлениях за сборную Украины – игрок уже прибыл в тренировочный лагерь команды.