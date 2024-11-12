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Англия
12 ноября 2024, 13:28 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:31
116
0

Миколенко может остаться без главного тренера. Есть кандидаты на замену

«Эвертон» показывает неудовлетворительные результаты в этом сезоне

12 ноября 2024, 13:28 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:31
116
0
Миколенко может остаться без главного тренера. Есть кандидаты на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Футбольный эксперт Джейми О'Хара сообщил, что «Эвертон» может остаться без главного тренера и назвал главных претендентов на замену Шону Дайчу.

«Они должны рискнуть и заменить Дайча. Руководство клуба может найти другого тренера. «Эвертон» находится за пределами первой семерки в турнирной таблице.

Мне кажется, что идеальным тренером может быть Томас Франк. У него отлично получилось в «Брентфорде». Он мог бы вытянуть «Эвертон» с того места, где они сейчас находятся. Также им подойдет Грэм Поттер. им надо рисковать и искать нового тренера», – сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что руководство «Эвертона» собирается уволить Шона Дайча из-за плохих результатов команды в нынешнем сезоне АПЛ. Команда, в которой играет украинский защитник Виталий Миколенко, занимает 16 место в турнирной таблице и находится в трех очках от зоны вылета.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко Шон Дайч Томас Франк Грэм Поттер
Микола Титюк Источник: GiveMeSport
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