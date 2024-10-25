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  4. Эвертон заинтересован в услугах Анчелотти. Только есть нюанс
Англия
25 октября 2024, 23:12 |
303
0

Эвертон заинтересован в услугах Анчелотти. Только есть нюанс

Давиде Анчелотти попал в поле зрения ливерпульского клуба

25 октября 2024, 23:12 |
303
0
Эвертон заинтересован в услугах Анчелотти. Только есть нюанс
RMC Sports. Давиде Анчелотти

Клуб из АПЛ «Эвертон» рассматривает кандидатур Давиде Анчелотти на пост главного тренера команды. Специалист является сыном легендарного наставника Карло Анчелотти.

Судьба нынешнего тренера ирисок Шона Дайча остается под вопросом. Руководство клуба размышляет над возможной заменой специалиста, и в поле зрения, как раз, попал Анчелотти младший.

Ранее, Давиде пребывал в ливерпульском клубе в качестве помощника главного тренера.

На сегодняшний день итальянский специалист работает вместе со своим отцом в мадридском «Реала».

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Эвертон Давиде Анчелотти Карло Анчелотти Реал Мадрид назначение тренера
Андрій Вітренко Источник: AS
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