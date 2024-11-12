Мбаппе наказан? Во Франции рассказали, почему игрока не вызвали в сборную

Бывший футболист сборной Франции Биксант Лазаразю рассказал, почему лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе не вызвали в сборную на предстоящие матчи Лиги наций:

«Килиан хотел приехать и сыграть за национальную сборную, но ему не позволили этого сделать. Это санкции или наказание со стороны главного тренера.

В прошлый раз Килиан сказал, что он травмирован, а потом играл за клуб и даже отдыхал в Швеции. Дешам не понял такого поступка и решил наказать игрока. Тренер решил показать, что не стоит так делать», – сообщил Биксант.

Сборная Франции имеет 9 баллов в группе 2 Лиги А и отстает от первого места всего на одно очко. Подопечные Дешама сыграют с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября). Матч с итальянцами, скорее всего, станет битвой за первое место.