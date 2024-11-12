Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе наказан? Во Франции рассказали, почему игрока не вызвали в сборную
Лига наций
12 ноября 2024, 12:43 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:16
625
2

Мбаппе наказан? Во Франции рассказали, почему игрока не вызвали в сборную

Бывший футболист Биксант Лизаразю считает, что это месть со стороны тренера

12 ноября 2024, 12:43 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:16
625
2
Мбаппе наказан? Во Франции рассказали, почему игрока не вызвали в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Биксант Лазаразю рассказал, почему лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе не вызвали в сборную на предстоящие матчи Лиги наций:

«Килиан хотел приехать и сыграть за национальную сборную, но ему не позволили этого сделать. Это санкции или наказание со стороны главного тренера.

В прошлый раз Килиан сказал, что он травмирован, а потом играл за клуб и даже отдыхал в Швеции. Дешам не понял такого поступка и решил наказать игрока. Тренер решил показать, что не стоит так делать», – сообщил Биксант.

Сборная Франции имеет 9 баллов в группе 2 Лиги А и отстает от первого места всего на одно очко. Подопечные Дешама сыграют с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября). Матч с итальянцами, скорее всего, станет битвой за первое место.

По теме:
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?
Лига наций сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе Биксант Лизаразю сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу
Микола Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ван Леувен объяснил, почему возглавил Металлист 1925. Что сказал?
Футбол | 12 ноября 2024, 10:58 0
Ван Леувен объяснил, почему возглавил Металлист 1925. Что сказал?
Ван Леувен объяснил, почему возглавил Металлист 1925. Что сказал?

Специалист назвал сильные стороны своей команды

Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Теннис | 11 ноября 2024, 23:13 0
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals

Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 11.11.2024, 12:32
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Бокс | 12.11.2024, 09:00
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Бокс | 12.11.2024, 07:50
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ron Noiill
Він в цей час ще гвалтував , все що бачив у Швеції. Але про це звичайно забули написати.
Ответить
0
Saar
Такою дією Дешам покарав не Мбапе, а команду.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
11.11.2024, 01:01 3
Бокс
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
11.11.2024, 08:20 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 10
Бокс
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
10.11.2024, 21:53
Футбол
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 1
Футбол
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
10.11.2024, 23:43
Футбол
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
11.11.2024, 00:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем