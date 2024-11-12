Названы лучшие игрок и тренер 13-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

​Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 13 тура УПЛ.

Лучшим тренером 13-го тура после подсчета голосов 33-х экспертов признан Руслан Ротань, который во главе «Александрии» разгромил «Карпаты» (3:0).

Лучшим игроком 13-го тура назвали феноменального автора хет-трика в этом матче – центрального защитника «Александрии» Мигела Кампуша.

В топ-5 игроков также вошли Виталий Дахновский (Верес), Кевин (Шахтер), Безерра (Александрия) и Максим Механив (Левый Берег). А в топ-3 тренеров - Олег Шандрук (Верес) и Сергей Шищенко (Оболонь).

В целом эксперты упоминали 30 футболистов и 7 тренеров на звание героев 13-го тура, а также 64 кандидата в символическую сборную.

Символическая сборная 13-го тура УПЛ

Вратарь: Максим Механив (Левый Берег)

Защитники: Илья Крупский (Ворскла), Денис Попов (Динамо), Мигел Кампуш (Александрия), Винисиус Тобиас (Шахтер)

Полузащитники: Виталий Дахновский (Верес), Николай Шапаренко (Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Артем Бондаренко (Шахтер), Безерра (Александрия)

Нападающий: Владислав Ванат (Динамо)

Тренер: Руслан Ротань (Александрия)

Запас: Евгений Кучеренко (ЛНЗ), Александр Тымчик (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Александр Мартынюк (Александрия), Владислав Дубинчак (Динамо), Яго Сикейра Аугусто (Верес), Яцык (Заря), Олег Слободян (Оболонь), Кевин (Шахтер), Джованни Боливар (Колос)