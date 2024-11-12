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Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:14
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Названы лучшие игрок и тренер 13-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – защитник «Александрии» Мигел Кампуш и коуч «Александрии» Руслан Ротань

12 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:14
319
0
Названы лучшие игрок и тренер 13-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Александрия. Мигел Кампуш

​Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 13 тура УПЛ.

Лучшим тренером 13-го тура после подсчета голосов 33-х экспертов признан Руслан Ротань, который во главе «Александрии» разгромил «Карпаты» (3:0).

Лучшим игроком 13-го тура назвали феноменального автора хет-трика в этом матче – центрального защитника «Александрии» Мигела Кампуша.

В топ-5 игроков также вошли Виталий Дахновский (Верес), Кевин (Шахтер), Безерра (Александрия) и Максим Механив (Левый Берег). А в топ-3 тренеров - Олег Шандрук (Верес) и Сергей Шищенко (Оболонь).

В целом эксперты упоминали 30 футболистов и 7 тренеров на звание героев 13-го тура, а также 64 кандидата в символическую сборную.

Символическая сборная 13-го тура УПЛ

Вратарь: Максим Механив (Левый Берег)

Защитники: Илья Крупский (Ворскла), Денис Попов (Динамо), Мигел Кампуш (Александрия), Винисиус Тобиас (Шахтер)

Полузащитники: Виталий Дахновский (Верес), Николай Шапаренко (Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Артем Бондаренко (Шахтер), Безерра (Александрия)

Нападающий: Владислав Ванат (Динамо)

Тренер: Руслан Ротань (Александрия)

Запас: Евгений Кучеренко (ЛНЗ), Александр Тымчик (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Александр Мартынюк (Александрия), Владислав Дубинчак (Динамо), Яго Сикейра Аугусто (Верес), Яцык (Заря), Олег Слободян (Оболонь), Кевин (Шахтер), Джованни Боливар (Колос)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Руслан Ротань Мигел Кампуш Александрия Карпаты Львов Максим Механив Илья Крупский Денис Попов Винисиус Тобиас Виталий Дахновский Николай Шапаренко Иван Калюжный Артем Бондаренко Хуан Альвина Безерра Владислав Ванат Олег Шандрук Сергей Шищенко Евгений Кучеренко Александр Тымчик Николай Матвиенко Александр Мартынюк Владислав Дубинчак Яго Сикейра Аугусто Олег Слободян Александр Яцык Кевин (Шахтер)
Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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