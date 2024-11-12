«Вот так пас». Камеры сняли, как Винисиус и Беллингем хвалили ассист Лунина

Звездные игроки мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор поделились эмоциями от голевой передачи своего украинского одноклубника Андрея Лунина в матче 13-го тура Ла Лиги с Осасуной.

Когда оба уже оказались на скамейке запасных, камеры сняли, как англичанин сказал в сторону бразильца: «Вот так пас от Лунина». Винисиус согласился со словами Джуда и коротко добавил: «Да, вот так пас».

Реал разгромил Осасуну со счётом 4:0. Винисиус отличился в матче хет-триком. Беллингем записал на свой счет гол и результативную передачу.