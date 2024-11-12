«Вот так пас». Камеры сняли, как Винисиус и Беллингем хвалили ассист Лунина
Беллингем и Винисиус в восторге от действий Андрея
Звездные игроки мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор поделились эмоциями от голевой передачи своего украинского одноклубника Андрея Лунина в матче 13-го тура Ла Лиги с Осасуной.
Когда оба уже оказались на скамейке запасных, камеры сняли, как англичанин сказал в сторону бразильца: «Вот так пас от Лунина». Винисиус согласился со словами Джуда и коротко добавил: «Да, вот так пас».
Реал разгромил Осасуну со счётом 4:0. Винисиус отличился в матче хет-триком. Беллингем записал на свой счет гол и результативную передачу.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 مترجم |— محمود مجيد (@MMajeedX) November 11, 2024
بيلينغهام : يالها من تمريرة من لونين !
فينيسيوس : نعم ، يالها من تمريرة.
pic.twitter.com/QI3Wx5w6d3
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