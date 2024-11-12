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Испания
12 ноября 2024, 12:12 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:23
1751
2

«Вот так пас». Камеры сняли, как Винисиус и Беллингем хвалили ассист Лунина

Беллингем и Винисиус в восторге от действий Андрея

12 ноября 2024, 12:12 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:23
1751
2
«Вот так пас». Камеры сняли, как Винисиус и Беллингем хвалили ассист Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор

Звездные игроки мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор поделились эмоциями от голевой передачи своего украинского одноклубника Андрея Лунина в матче 13-го тура Ла Лиги с Осасуной.

Когда оба уже оказались на скамейке запасных, камеры сняли, как англичанин сказал в сторону бразильца: «Вот так пас от Лунина». Винисиус согласился со словами Джуда и коротко добавил: «Да, вот так пас».

Реал разгромил Осасуну со счётом 4:0. Винисиус отличился в матче хет-триком. Беллингем записал на свой счет гол и результативную передачу.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Осасуна Реал - Осасуна
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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lenares85
дуже розумно вдарив по мячу з боку, тому мяч получив  відскок не в гору а в бік воріт, а аби вдарив знизу мяча  мяч би полетів свічкою і відскок  в гору дуже великий був би і вінісіус навряд чи  обробив
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Saar
🤣🤣🤣🤣а , ще там чайка пролітала і була офігєвша від пасу🤣🤣
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