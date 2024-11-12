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Испания
12 ноября 2024, 10:28 |
966
0

Топ-клуб АПЛ предложит 100 миллионов евро за резервиста Барселоны

Фермин Лопес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

12 ноября 2024, 10:28 |
966
0
Топ-клуб АПЛ предложит 100 миллионов евро за резервиста Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Английский «Манчестер Юнайтед» серьезно интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить около 100 миллионов евро за подписание 21-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной» до лета 2029 года.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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