Топ-клуб АПЛ предложит 100 миллионов евро за резервиста Барселоны

Английский «Манчестер Юнайтед» серьезно интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить около 100 миллионов евро за подписание 21-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной» до лета 2029 года.