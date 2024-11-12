Топ-клуб АПЛ предложит 100 миллионов евро за резервиста Барселоны
Фермин Лопес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Английский «Манчестер Юнайтед» серьезно интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить около 100 миллионов евро за подписание 21-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной» до лета 2029 года.
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