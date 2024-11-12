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Лига наций
12 ноября 2024, 10:27 | Обновлено 12 ноября 2024, 10:44
913
1

Смены на руку Украине. Албания потеряла ключевых игроков перед Лигой наций

Среди травмированных оказался капитан Берат Джимсити

12 ноября 2024, 10:27 | Обновлено 12 ноября 2024, 10:44
913
1
Смены на руку Украине. Албания потеряла ключевых игроков перед Лигой наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Берат Джимсити

Федерация сборной Албании по футболу внести изменения в заявку национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций.

Албанцы сыграют в рамках турнира со сборной Чехии – 16 ноября. Позже, 19 ноября, встретятся со сборной Украины.

Накануне поединков повреждение получили четыре важных футболиста сборной: капитан Берат Джимсити («Аталанта») Мараш Кумбулла («Эспаньол»), Кейди Баре («Сарагоса») и главный голеодор Рей Манай («Сивасспор»).

Вместо вышеперечисленных игроков тренер экстренно вызвал Адриана Байрами («Бенфика»), Йона Мерсиная («Локомотив» Загреб) и Арбнора Муджу («Самсунспор»).

Напомним, что Албания занимает третье место в группе после четырех туров (6 очков).

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Андрій Вітренко Источник: Федерация футбола Албании
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Комментарии 1
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Kitten
Нашій збірній треба розраховувати тільки на свої силу і майстерність.А дивитися хто там у суперників травмований,чи ще з якихось причин не зіграє - то вже другорядне...Ті,яких "екстрено довикликали" теж будуть зі всих сил доводити тренерам свою придатність,якщо отримають шанс зіграти.
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