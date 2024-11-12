Смены на руку Украине. Албания потеряла ключевых игроков перед Лигой наций
Среди травмированных оказался капитан Берат Джимсити
Федерация сборной Албании по футболу внести изменения в заявку национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций.
Албанцы сыграют в рамках турнира со сборной Чехии – 16 ноября. Позже, 19 ноября, встретятся со сборной Украины.
Накануне поединков повреждение получили четыре важных футболиста сборной: капитан Берат Джимсити («Аталанта») Мараш Кумбулла («Эспаньол»), Кейди Баре («Сарагоса») и главный голеодор Рей Манай («Сивасспор»).
Вместо вышеперечисленных игроков тренер экстренно вызвал Адриана Байрами («Бенфика»), Йона Мерсиная («Локомотив» Загреб) и Арбнора Муджу («Самсунспор»).
Напомним, что Албания занимает третье место в группе после четырех туров (6 очков).
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