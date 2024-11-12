Женская сборная Украины заняла 6-е место на ЧМ по ампфутболу
Украинская команда неплохо выступила на чемпионате мира в Колумбии
На чемпіонаті світу серед жінок з ампутованими кінцівками збірна України фінішувала на 6-му місці.
Перший жіночий мундіаль приймало колумбійське місто Барранкілья з 4 до 10 листопада.
У групі С збірна України поступилася Еквадору (1:2) та США (0:4). Підопічні Дмитра Ржондковського у статусі найкращої з команд, що посіли треті місця у всіх групах, потрапили до чвертьфіналу.
У 1/4 фіналу українські дівчата програли Кенії (0:1). В матчі за 5–8 місця збірна України перемогла по пенальті Перу (0:0, пен. 2:0). В поєдинку за 5-те місце синьо-жовті поступилися команді Англії – 0:2.
ЧС-2024 серед гравців з ампутацією кінцівок. Жінки
Груповий раунд
- Група А: Колумбія, Бразилія, Польща.
- Група В: Перу, Гаїті, Англія, Кенія.
- Група С: Еквадор, США, Україна.
1-й тур, 04.11.2024
- Еквадор – Україна – 2:1
2-й тур, 05.11.2024
- США – Україна – 4:0
1/4 фіналу, 08.11.2024
- Кенія – Україна – 1:0
Матч за 5–8 місця, 09.11.2024
- Україна – Перу – 0:0 (пен. 2:0)
Матч за 5–6 місця, 10.11.2024
- Україна – Англія – 0:2
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