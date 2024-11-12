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12 ноября 2024, 04:05 | Обновлено 12 ноября 2024, 05:52
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Женская сборная Украины заняла 6-е место на ЧМ по ампфутболу

Украинская команда неплохо выступила на чемпионате мира в Колумбии

12 ноября 2024, 04:05 | Обновлено 12 ноября 2024, 05:52
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Женская сборная Украины заняла 6-е место на ЧМ по ампфутболу
УАФ

На чемпіонаті світу серед жінок з ампутованими кінцівками збірна України фінішувала на 6-му місці.

Перший жіночий мундіаль приймало колумбійське місто Барранкілья з 4 до 10 листопада.

У групі С збірна України поступилася Еквадору (1:2) та США (0:4). Підопічні Дмитра Ржондковського у статусі найкращої з команд, що посіли треті місця у всіх групах, потрапили до чвертьфіналу.

У 1/4 фіналу українські дівчата програли Кенії (0:1). В матчі за 5–8 місця збірна України перемогла по пенальті Перу (0:0, пен. 2:0). В поєдинку за 5-те місце синьо-жовті поступилися команді Англії – 0:2.

ЧС-2024 серед гравців з ампутацією кінцівок. Жінки

Груповий раунд

  • Група А: Колумбія, Бразилія, Польща.
  • Група В: Перу, Гаїті, Англія, Кенія.
  • Група С: Еквадор, США, Україна.

1-й тур, 04.11.2024

  • Еквадор – Україна – 2:1

2-й тур, 05.11.2024

  • США – Україна – 4:0

1/4 фіналу, 08.11.2024

  • Кенія – Україна – 1:0

Матч за 5–8 місця, 09.11.2024

  • Україна – Перу – 0:0 (пен. 2:0)

Матч за 5–6 місця, 10.11.2024

  • Україна – Англія – 0:2

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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