Женская сборная Украины заняла 6-е место на ЧМ по ампфутболу

На чемпіонаті світу серед жінок з ампутованими кінцівками збірна України фінішувала на 6-му місці.

Перший жіночий мундіаль приймало колумбійське місто Барранкілья з 4 до 10 листопада.

У групі С збірна України поступилася Еквадору (1:2) та США (0:4). Підопічні Дмитра Ржондковського у статусі найкращої з команд, що посіли треті місця у всіх групах, потрапили до чвертьфіналу.

У 1/4 фіналу українські дівчата програли Кенії (0:1). В матчі за 5–8 місця збірна України перемогла по пенальті Перу (0:0, пен. 2:0). В поєдинку за 5-те місце синьо-жовті поступилися команді Англії – 0:2.

ЧС-2024 серед гравців з ампутацією кінцівок. Жінки

Груповий раунд

Група А: Колумбія, Бразилія, Польща.

Група В: Перу, Гаїті, Англія, Кенія.

Група С: Еквадор, США, Україна.

1-й тур, 04.11.2024

Еквадор – Україна – 2:1

2-й тур, 05.11.2024

США – Україна – 4:0

1/4 фіналу, 08.11.2024

Кенія – Україна – 1:0

Матч за 5–8 місця, 09.11.2024

Україна – Перу – 0:0 (пен. 2:0)

Матч за 5–6 місця, 10.11.2024