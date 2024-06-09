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Чемпионат Европы
09 июня 2024, 19:57 | Обновлено 09 июня 2024, 20:13
127
0

Сборная Украины заняла 11-е место на Евро-2024 для игроков с ампутациями

В последнем матче на турнире сине-желтые разгромили команду Шотландии

09 июня 2024, 19:57 | Обновлено 09 июня 2024, 20:13
127
0
Сборная Украины заняла 11-е место на Евро-2024 для игроков с ампутациями
УАФ

На чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины заняла 11-е место.

В последнем матче 8 июня сине-желтая сборная разгромила команду Шотландии со счётом 4:0.

Голы за сине-желтых забили: Алексеенко (дубль), Бузерук и Медведюк.

Ранее украинцы заняли третье место в группе и продолжили борьбу в раунде за 9–16 места.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Матч за 11–12 места, 08.06.2024

Шотландия – Украина – 0:4

Голы: Алексеенко (дубль), Бузерук, Медведюк.

Видеозапись матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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