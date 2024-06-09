Сборная Украины заняла 11-е место на Евро-2024 для игроков с ампутациями
В последнем матче на турнире сине-желтые разгромили команду Шотландии
На чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины заняла 11-е место.
В последнем матче 8 июня сине-желтая сборная разгромила команду Шотландии со счётом 4:0.
Голы за сине-желтых забили: Алексеенко (дубль), Бузерук и Медведюк.
Ранее украинцы заняли третье место в группе и продолжили борьбу в раунде за 9–16 места.
Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей
Франция, 1–8 июня
Матч за 11–12 места, 08.06.2024
Шотландия – Украина – 0:4
Голы: Алексеенко (дубль), Бузерук, Медведюк.
Видеозапись матча
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