Сборная Украины уступила Нидерландам на Евро-2024 для игроков с ампутациями

7 июня на чемпионате Европы по футболу среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины сыграла 5-й матч.

Украинцы уступили команде Нидерландов (2:3). Голы за сине-желтых забивали Алексеенко (7 мин) и Сущ (11 мин).

Ранее сборная Украины заняла третье место в группе и вышла в раунд за 9–16 места.

Следующий поединок украинская команда проведет 8 июня против Шотландии, победитель займет итоговую 11-ю позиции.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Раунд за 9–12 места

Украина – Нидерланды – 2:3

Голы (Украина): Алексеенко, 7, Сущ, 11

Видеозапись матча