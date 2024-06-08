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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 04:15 | Обновлено 08 июня 2024, 04:37
21
0

Сборная Украины уступила Нидерландам на Евро-2024 для игроков с ампутациями

Сине-желтые дальше сыграют матч против Шотландии за 11-е место

08 июня 2024, 04:15 | Обновлено 08 июня 2024, 04:37
21
0
Сборная Украины уступила Нидерландам на Евро-2024 для игроков с ампутациями
УАФ

7 июня на чемпионате Европы по футболу среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины сыграла 5-й матч.

Украинцы уступили команде Нидерландов (2:3). Голы за сине-желтых забивали Алексеенко (7 мин) и Сущ (11 мин).

Ранее сборная Украины заняла третье место в группе и вышла в раунд за 9–16 места.

Следующий поединок украинская команда проведет 8 июня против Шотландии, победитель займет итоговую 11-ю позиции.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Раунд за 9–12 места

Украина – Нидерланды – 2:3

Голы (Украина): Алексеенко, 7, Сущ, 11

Видеозапись матча

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паралимпийская сборная Украины по футболу инваспорт Украина - Нидерланды
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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