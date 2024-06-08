Сборная Украины уступила Нидерландам на Евро-2024 для игроков с ампутациями
Сине-желтые дальше сыграют матч против Шотландии за 11-е место
7 июня на чемпионате Европы по футболу среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины сыграла 5-й матч.
Украинцы уступили команде Нидерландов (2:3). Голы за сине-желтых забивали Алексеенко (7 мин) и Сущ (11 мин).
Ранее сборная Украины заняла третье место в группе и вышла в раунд за 9–16 места.
Следующий поединок украинская команда проведет 8 июня против Шотландии, победитель займет итоговую 11-ю позиции.
Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей
Франция, 1–8 июня
Раунд за 9–12 места
Украина – Нидерланды – 2:3
Голы (Украина): Алексеенко, 7, Сущ, 11
Видеозапись матча
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