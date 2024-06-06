На Евро-2024 среди игроков с ампутациями сборная Украины обыграла Грузию
Сине-желтые ведут борьбу за 9–16 места на турнире во Франции
6 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины выиграла очередной матч.
Сине-желтые в четвертом для себя матче на турнире одолела команду Грузии (3:1).
Голы за украинскую команду забивали Сокол (31 мин), Щегельский (37 мин) и Медведюк (46 мин).
Сине-желтые заняли третье место в группе и теперь борются за 9–16 места.
Следующий поединок украинская команда проведет 7 июня.
Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей
Франция, 1–8 июня
Матчи сборной Украины в группе
- 01.06. Франция – Украина – 1:0
- 03.06. Испания – Украина – 3:0
- 04.06. Украина – Бельгия – 3:1
Раунд за 9–16 места
- 06.06. Украина – Грузия – 3:1
Голы: Сокол, 31, Щегельский, 37, Медведюк, 46.
Видеозапись матча
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