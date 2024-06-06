На Евро-2024 среди игроков с ампутациями сборная Украины обыграла Грузию

6 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины выиграла очередной матч.

Сине-желтые в четвертом для себя матче на турнире одолела команду Грузии (3:1).

Голы за украинскую команду забивали Сокол (31 мин), Щегельский (37 мин) и Медведюк (46 мин).

Сине-желтые заняли третье место в группе и теперь борются за 9–16 места.

Следующий поединок украинская команда проведет 7 июня.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Матчи сборной Украины в группе

01.06. Франция – Украина – 1:0

03.06. Испания – Украина – 3:0

04.06. Украина – Бельгия – 3:1

Раунд за 9–16 места

06.06. Украина – Грузия – 3:1

Голы: Сокол, 31, Щегельский, 37, Медведюк, 46.

Видеозапись матча