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Чемпионат Европы
06 июня 2024, 21:40 | Обновлено 06 июня 2024, 21:55
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На Евро-2024 среди игроков с ампутациями сборная Украины обыграла Грузию

Сине-желтые ведут борьбу за 9–16 места на турнире во Франции

06 июня 2024, 21:40 | Обновлено 06 июня 2024, 21:55
150
0
На Евро-2024 среди игроков с ампутациями сборная Украины обыграла Грузию
amputeefootball.eu

6 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины выиграла очередной матч.

Сине-желтые в четвертом для себя матче на турнире одолела команду Грузии (3:1).

Голы за украинскую команду забивали Сокол (31 мин), Щегельский (37 мин) и Медведюк (46 мин).

Сине-желтые заняли третье место в группе и теперь борются за 9–16 места.

Следующий поединок украинская команда проведет 7 июня.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Матчи сборной Украины в группе

  • 01.06. Франция – Украина – 1:0
  • 03.06. Испания – Украина – 3:0
  • 04.06. Украина – Бельгия – 3:1

Раунд за 9–16 места

  • 06.06. Украина – Грузия – 3:1

Голы: Сокол, 31, Щегельский, 37, Медведюк, 46.

Видеозапись матча

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паралимпийская сборная Украины по футболу инваспорт Украина - Грузия
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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