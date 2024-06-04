Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина обыграла Бельгию на Евро-2024 среди игроков с ампутациями
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 21:43 | Обновлено 04 июня 2024, 21:53
338
0

Украина обыграла Бельгию на Евро-2024 среди игроков с ампутациями

Сине-желтые заняли третье место в группе и далее будут играть за 9–16 позиции

04 июня 2024, 21:43 | Обновлено 04 июня 2024, 21:53
338
0
Украина обыграла Бельгию на Евро-2024 среди игроков с ампутациями
УАФ

4 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины одержала первую победу.

Украинцы в третьем для себя матче в группе А одолели команду Бельгии со счетом 3:1.

Сине-желтые заняли третье место в группе и теперь будут бороться за 9–16 места.

Следующий поединок украинская команда проведет 6 июня.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Матчи сборной Украины

  • 01.06. Франция – Украина – 0:1
  • 03.06. Испания – Украина – 0:3
  • 04.06. Украина – Бельгия – 3:1

Голы: автогол, 11, Медведюк, 44, 47 – Ван Дрогенбрек, 32

Состав групп

  • Группа А: Франция, Испания, Украина, Бельгия
  • Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды
  • Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан
  • Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия

Видеозапись матча: Украина – Бельгия – 3:1

По теме:
Сборная Украины уступила Испании на ЧЕ-2024 среди игроков с ампутациями
Мужская сборная Украины поражением завершила групповой этап Евролиги
Украина – Бельгия. Мужская Евролига по волейболу. Смотреть онлайн LIVE
инваспорт паралимпийская сборная Украины по футболу Украина - Бельгия
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Теннис | 04 июня 2024, 17:55 9
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина

Янник Синнер станет первой ракеткой мира после завершения турнира

Источник: основной голкипер Ворсклы согласился на переход в Первую лигу
Футбол | 04 июня 2024, 21:31 1
Источник: основной голкипер Ворсклы согласился на переход в Первую лигу
Источник: основной голкипер Ворсклы согласился на переход в Первую лигу

Павел Исенко продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04.06.2024, 08:21
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Футбол | 04.06.2024, 06:49
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Теннис | 04.06.2024, 03:05
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 19:44 1
Теннис
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 19:08 2
Теннис
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
02.06.2024, 23:12
Футбол
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
03.06.2024, 07:30 2
Бокс
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
02.06.2024, 18:10 1
Футбол
Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером
Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером
02.06.2024, 18:07
Бокс
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем