Украина обыграла Бельгию на Евро-2024 среди игроков с ампутациями

4 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины одержала первую победу.

Украинцы в третьем для себя матче в группе А одолели команду Бельгии со счетом 3:1.

Сине-желтые заняли третье место в группе и теперь будут бороться за 9–16 места.

Следующий поединок украинская команда проведет 6 июня.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Матчи сборной Украины

01.06. Франция – Украина – 0:1

03.06. Испания – Украина – 0:3

04.06. Украина – Бельгия – 3:1

Голы: автогол, 11, Медведюк, 44, 47 – Ван Дрогенбрек, 32

Состав групп

Группа А: Франция, Испания, Украина , Бельгия

, Бельгия Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды

Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан

Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия

Видеозапись матча: Украина – Бельгия – 3:1