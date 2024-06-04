Украина обыграла Бельгию на Евро-2024 среди игроков с ампутациями
Сине-желтые заняли третье место в группе и далее будут играть за 9–16 позиции
4 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины одержала первую победу.
Украинцы в третьем для себя матче в группе А одолели команду Бельгии со счетом 3:1.
Сине-желтые заняли третье место в группе и теперь будут бороться за 9–16 места.
Следующий поединок украинская команда проведет 6 июня.
Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей
Франция, 1–8 июня
Матчи сборной Украины
- 01.06. Франция – Украина – 0:1
- 03.06. Испания – Украина – 0:3
- 04.06. Украина – Бельгия – 3:1
Голы: автогол, 11, Медведюк, 44, 47 – Ван Дрогенбрек, 32
Состав групп
- Группа А: Франция, Испания, Украина, Бельгия
- Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды
- Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан
- Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия
Видеозапись матча: Украина – Бельгия – 3:1
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