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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 21:17 | Обновлено 03 июня 2024, 21:22
288
0

Сборная Украины уступила Испании на ЧЕ-2024 среди игроков с ампутациями

Сине-желтые проиграли второй матч на континентальном форуме

03 июня 2024, 21:17 | Обновлено 03 июня 2024, 21:22
288
0
Сборная Украины уступила Испании на ЧЕ-2024 среди игроков с ампутациями
УАФ

3 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины провела второй матч в группе А.

Украинцы уступила команде Испании, пропустив мячи на 11-й (Маркос), 13-й (Витес) и 42-й (Мендес) минутах.

Заключительный поединок сине-желтые проведут против Бельгии 4 июня в 16:00.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Календарь матчей сборной Украины

  • 01.06. Франция – Украина – 1:0
  • 03.06. Испания – Украина – 3:0
  • 04.06. Украина – Бельгия

Состав групп

  • Группа А: Франция, Испания, Украина, Бельгия
  • Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды
  • Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан
  • Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия

Видеозапись матча: Испания – Украина – 3:0

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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