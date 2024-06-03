Чемпионат Европы03 июня 2024, 21:17 | Обновлено 03 июня 2024, 21:22
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Сборная Украины уступила Испании на ЧЕ-2024 среди игроков с ампутациями
Сине-желтые проиграли второй матч на континентальном форуме
03 июня 2024, 21:17 | Обновлено 03 июня 2024, 21:22
288
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3 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины провела второй матч в группе А.
Украинцы уступила команде Испании, пропустив мячи на 11-й (Маркос), 13-й (Витес) и 42-й (Мендес) минутах.
Заключительный поединок сине-желтые проведут против Бельгии 4 июня в 16:00.
Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей
Франция, 1–8 июня
Календарь матчей сборной Украины
- 01.06. Франция – Украина – 1:0
- 03.06. Испания – Украина – 3:0
- 04.06. Украина – Бельгия
Состав групп
- Группа А: Франция, Испания, Украина, Бельгия
- Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды
- Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан
- Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия
Видеозапись матча: Испания – Украина – 3:0
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