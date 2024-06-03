Сборная Украины уступила Испании на ЧЕ-2024 среди игроков с ампутациями

3 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины провела второй матч в группе А.

Украинцы уступила команде Испании, пропустив мячи на 11-й (Маркос), 13-й (Витес) и 42-й (Мендес) минутах.

Заключительный поединок сине-желтые проведут против Бельгии 4 июня в 16:00.

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Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Календарь матчей сборной Украины

01.06. Франция – Украина – 1:0

03.06. Испания – Украина – 3:0

04.06. Украина – Бельгия

Состав групп

Группа А: Франция, Испания, Украина , Бельгия

, Бельгия Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды

Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан

Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия

Видеозапись матча: Испания – Украина – 3:0