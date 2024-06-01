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01 июня 2024, 22:47 | Обновлено 01 июня 2024, 22:49
229
0

Украина проиграла Франции на старте ЧЕ по футболу для игроков с ампутациями

Также в квартете выступают команды Испании и Бельгии

01 июня 2024, 22:47 | Обновлено 01 июня 2024, 22:49
229
0
Украина проиграла Франции на старте ЧЕ по футболу для игроков с ампутациями
УАФ

1 июня стартовал чемпионат Европы 2024 по футболу среди игроков с ампутацией конечностей.

Сборная Украины в первом для себя матче в группе А уступила Франции, к тому же не реализовала пенальти.

Также в квартете выступают команды Испании и Бельгии, с которыми сине-желтые сыграют 3 и 4 июня соответственно.

Чемпионат Европы среди игроков с ампутацией конечностей проходит во Франции до 8 июня. Всего в первенстве принимают участие 16 команд.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Календарь матчей сборной Украины

  • 01.06. Украина – Франция – 0:1
  • 03.06. Украина – Испания
  • 04.06. Украина – Бельгия

Состав групп

  • Группа А: Франция, Испания, Украина, Бельгия
  • Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды
  • Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан
  • Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия

Видеозапись матча: Украина – Франция – 0:1

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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