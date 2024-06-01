Украина проиграла Франции на старте ЧЕ по футболу для игроков с ампутациями

1 июня стартовал чемпионат Европы 2024 по футболу среди игроков с ампутацией конечностей.

Сборная Украины в первом для себя матче в группе А уступила Франции, к тому же не реализовала пенальти.

Также в квартете выступают команды Испании и Бельгии, с которыми сине-желтые сыграют 3 и 4 июня соответственно.

Чемпионат Европы среди игроков с ампутацией конечностей проходит во Франции до 8 июня. Всего в первенстве принимают участие 16 команд.

Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей

Франция, 1–8 июня

Календарь матчей сборной Украины

01.06. Украина – Франция – 0:1

03.06. Украина – Испания

04.06. Украина – Бельгия

Состав групп

Группа А: Франция, Испания, Украина, Бельгия

Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды

Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан

Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия

Видеозапись матча: Украина – Франция – 0:1