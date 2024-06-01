Украина проиграла Франции на старте ЧЕ по футболу для игроков с ампутациями
Также в квартете выступают команды Испании и Бельгии
1 июня стартовал чемпионат Европы 2024 по футболу среди игроков с ампутацией конечностей.
Сборная Украины в первом для себя матче в группе А уступила Франции, к тому же не реализовала пенальти.
Также в квартете выступают команды Испании и Бельгии, с которыми сине-желтые сыграют 3 и 4 июня соответственно.
Чемпионат Европы среди игроков с ампутацией конечностей проходит во Франции до 8 июня. Всего в первенстве принимают участие 16 команд.
Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей
Франция, 1–8 июня
Календарь матчей сборной Украины
- 01.06. Украина – Франция – 0:1
- 03.06. Украина – Испания
- 04.06. Украина – Бельгия
Состав групп
- Группа А: Франция, Испания, Украина, Бельгия
- Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды
- Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан
- Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия
Видеозапись матча: Украина – Франция – 0:1
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