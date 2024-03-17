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17 марта 2024, 03:53 | Обновлено 17 марта 2024, 04:00
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С кем сыграет Украина? Состоялась жеребьевка ЧЕ среди инвалидов-ампутантов

Сборная Украины в группе A сыграет с командами Франции, Испании и Бельгии

17 марта 2024, 03:53 | Обновлено 17 марта 2024, 04:00
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С кем сыграет Украина? Состоялась жеребьевка ЧЕ среди инвалидов-ампутантов
EAFF

16 марта состоялась жеребьевка чемпионата Европы 2024 по футболу среди инвалидов-ампутантов.

Сборная Украины попала в группу А, где сыграет с командами Франции, Испании и Бельгии.

Чемпионат Европы среди инвалидов-ампутантов пройдет во Франции с 1 по 8 июня. В турнире примут участие 16 команд.

Футбол. Чемпионат Европы 2024 среди инвалидов-ампутантов

  • Группа А: Франция, Испания, Украина, Бельгия
  • Группа В: Англия, Италия, Грузия, Нидерланды
  • Группа С: Турция, Ирландия, Израиль, Азербайджан
  • Группа D: Польша, Германия, Греция, Шотландия

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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