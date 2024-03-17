С кем сыграет Украина? Состоялась жеребьевка ЧЕ среди инвалидов-ампутантов

16 марта состоялась жеребьевка чемпионата Европы 2024 по футболу среди инвалидов-ампутантов.

Сборная Украины попала в группу А, где сыграет с командами Франции, Испании и Бельгии.

Чемпионат Европы среди инвалидов-ампутантов пройдет во Франции с 1 по 8 июня. В турнире примут участие 16 команд.

Футбол. Чемпионат Европы 2024 среди инвалидов-ампутантов