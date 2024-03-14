Другие новости14 марта 2024, 04:23 | Обновлено 14 марта 2024, 04:33
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Женская сборная Украины сыграет на ЧМ-2024 среди игроков с ампутацией
Участниками соревнований в Колумбии в ноябре 2024 года будут 12 команд
14 марта 2024, 04:23 | Обновлено 14 марта 2024, 04:33
31
0
Женская сборная Украины среди игроков с ампутацией конечностей сыграет на чемпионате мира 2024.
Соревнования пройдут Колумбии, в городе Барранкилья, в период со 2 по 11 ноября 2024 года.
Участниками турнира под эгидой WAFF будут 12 сборных:
- Колумбия, Аргентина, Бразилия, Камерун, Англия, Гана, Гаити, Либерия, Нигерия, Польша, Украина, США.
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