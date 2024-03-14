Женская сборная Украины сыграет на ЧМ-2024 среди игроков с ампутацией

Женская сборная Украины среди игроков с ампутацией конечностей сыграет на чемпионате мира 2024.

Соревнования пройдут Колумбии, в городе Барранкилья, в период со 2 по 11 ноября 2024 года.

Участниками турнира под эгидой WAFF будут 12 сборных: