ДЕВУШКА ДНЯ. Жена Федерико Вальверде, которая критикует Анчелотти

Мина Бонино, жена полузащитника «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде, стала широкоизвестной после публичной критики решений Карло Анчелотти в матче против «Милана».

Тогда девушка написала в соцсети X: «Лучше я промолчу, потому что меня посадят в тюрьму. Феде лучше всего играет в центре поля и во время разрушения атак. О чем вы говорите? Когда они раз и навсегда поймут, что Феде не вингер?».

Дальше девушка удалила твит, но было уже слишком поздно – все СМИ расхватали критику жены футболиста.

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Мина – профессиональная журналистка, она освещает новости вокруг мадридского «Реала», ей 31 год и она с Аргентины. Пара воспитывает двух детей – мальчиков Бенисио и Баутисту.

Девушка считается достаточно известной как в Латинской Америке, так и в Испании – на её Instagram подписано более 1 млн фолловеров. Так что девушка чувствует своё влияние даже когда критикует тренера мадридского «Реала».

Официально Федерико и Мина объявили об отношениях в марте 2019 года: