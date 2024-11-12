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12 ноября 2024, 04:48 |
787
1

ФОТО. Большой матч - большие... Футбольные фанаты в восторге от журналистки

Дилетта Леотта снова попала в центр внимания

12 ноября 2024, 04:48 |
787
1
ФОТО. Большой матч - большие... Футбольные фанаты в восторге от журналистки
Instagram. Дилетта Леотта

Телеведущая DAZN Дилетта Леотта впечатлила всех своим нарядом на центральный матч 12-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» (1:1).

Наряд журналистки был довольно открытым и фанаты не могли не заметить насколько обворожительной была 33-летняя итальянка.

«Большой матч», – написала телеведущая в Instagram.

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«И не только матч...», - ответили болельщики ей в комментариях.

Дилетта Леотта справедливо считается одной из самых красивых футбольных журналисток мира.

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Дилетта Леотта фото lifestyle чемпионат Италии по футболу Интер - Наполи
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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IronValdemar
Не бачили жінок чи що? Мене дивують маси ідіотів, які співають пісні
цицькам, а не інтелекту. Вихидть, якщо брати людей загалом, ми недалеко
втікли від мавп.
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