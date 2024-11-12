Другие новости12 ноября 2024, 04:48 |
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ФОТО. Большой матч - большие... Футбольные фанаты в восторге от журналистки
Дилетта Леотта снова попала в центр внимания
12 ноября 2024, 04:48 |
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Телеведущая DAZN Дилетта Леотта впечатлила всех своим нарядом на центральный матч 12-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» (1:1).
Наряд журналистки был довольно открытым и фанаты не могли не заметить насколько обворожительной была 33-летняя итальянка.
«Большой матч», – написала телеведущая в Instagram.
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«И не только матч...», - ответили болельщики ей в комментариях.
Дилетта Леотта справедливо считается одной из самых красивых футбольных журналисток мира.
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цицькам, а не інтелекту. Вихидть, якщо брати людей загалом, ми недалеко
втікли від мавп.