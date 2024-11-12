ФОТО. Большой матч - большие... Футбольные фанаты в восторге от журналистки

Телеведущая DAZN Дилетта Леотта впечатлила всех своим нарядом на центральный матч 12-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» (1:1).

Наряд журналистки был довольно открытым и фанаты не могли не заметить насколько обворожительной была 33-летняя итальянка.

«Большой матч», – написала телеведущая в Instagram.

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«И не только матч...», - ответили болельщики ей в комментариях.

Дилетта Леотта справедливо считается одной из самых красивых футбольных журналисток мира.