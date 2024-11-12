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  4. Забил три автогола? Ребров оценил игру Михавко за Динамо
Лига наций
12 ноября 2024, 04:17 | Обновлено 12 ноября 2024, 04:38
322
0

Забил три автогола? Ребров оценил игру Михавко за Динамо

Коуч следит за игрой защитника и считает его кандидатом в сборную Украины

12 ноября 2024, 04:17 | Обновлено 12 ноября 2024, 04:38
322
0
Забил три автогола? Ребров оценил игру Михавко за Динамо
ФК Динамо. Тарас Михавко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил игру 19-летнего защитника киевского Динамо Тараса Михавко в текущем сезоне.

«Если он забил три гола в свои ворота, то это не значит, что он не прогрессирует. В таком возрасте играть в основном составе Динамо – это очень большой прогресс.

Я знаю этого парня, он будет прогрессировать. Мы со стороны сборной Украины следим за ним, и это кандидат в национальную команду».

В текущем сезоне Михавко сыграл за Динамо 11 матчей УПЛ, в которых отметился забил 1 мяч, а также провел три автогола.

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Сергей Ребров Тарас Михавко сборная Украины по футболу Динамо Киев Лига наций автогол
Николай Степанов Источник: Пряма червона
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