Забил три автогола? Ребров оценил игру Михавко за Динамо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил игру 19-летнего защитника киевского Динамо Тараса Михавко в текущем сезоне.

«Если он забил три гола в свои ворота, то это не значит, что он не прогрессирует. В таком возрасте играть в основном составе Динамо – это очень большой прогресс.

Я знаю этого парня, он будет прогрессировать. Мы со стороны сборной Украины следим за ним, и это кандидат в национальную команду».

В текущем сезоне Михавко сыграл за Динамо 11 матчей УПЛ, в которых отметился забил 1 мяч, а также провел три автогола.