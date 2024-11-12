Забил три автогола? Ребров оценил игру Михавко за Динамо
Коуч следит за игрой защитника и считает его кандидатом в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил игру 19-летнего защитника киевского Динамо Тараса Михавко в текущем сезоне.
«Если он забил три гола в свои ворота, то это не значит, что он не прогрессирует. В таком возрасте играть в основном составе Динамо – это очень большой прогресс.
Я знаю этого парня, он будет прогрессировать. Мы со стороны сборной Украины следим за ним, и это кандидат в национальную команду».
В текущем сезоне Михавко сыграл за Динамо 11 матчей УПЛ, в которых отметился забил 1 мяч, а также провел три автогола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После настолько детального изображения у фанатов вряд ли останутся вопросы
Дилетта Леотта снова попала в центр внимания