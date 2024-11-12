Представительницы Украины будут обслуживать матчи квалификации Евро WU-17

Матчи первого раунда отборочного турнира девичьего Евро-2025 WU-17 в группе А6 будут обслуживать украинские судьи.

В Испании будут работать украинские арбитры Анастасия Романюк и Марина Стрелецкая.

Романюк будет исполнять обязанности главного арбитра (а Стрелецкая – ее ассистента) на матчах Дания WU-17 – Австрия WU-17 (14 ноября) и Австрия WU-17 – Ирландия WU-17 (17 ноября).

На игре Австрия WU-17 – Испания WU-17 (20 ноября) Романюк выступит в роли четвертого арбитра, а Стрелецкая – лайнсмена.