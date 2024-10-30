Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Евро-2025 WU-17

На матчах первого раунда отборочного турнира юношеского Евро-2025 U-17 будут работать украинские арбитры Дмитрий Кубряк и Александр Корнийко.

Поединки в группе 12 пройдут в Исландии с 30 октября по 5 ноября. В мини-турнире будут играть: Испания U-17, Исландия U-17, Эстония U-17.

Кубряк будет исполнять обязанности главного арбитра, а Корнийко – его ассистента на матчах Испания U-17 – Эстония U-17 (30 октября) и Исландия U-17 – Эстония U-17 (2 ноября).

А на игре Исландия U-17 – Испания U-17 (5 ноября) Кубряк выступит в роли четвертого арбитра, а Корнийко – лайнсмена.