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30 октября 2024, 04:37 | Обновлено 30 октября 2024, 06:03
37
0

Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Евро-2025 WU-17

Дмитрий Кубряк и Александр Корнийко получили назначения на турнир в Исландии

30 октября 2024, 04:37 | Обновлено 30 октября 2024, 06:03
37
0
Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Евро-2025 WU-17
УАФ. Дмитрий Кубряк

На матчах первого раунда отборочного турнира юношеского Евро-2025 U-17 будут работать украинские арбитры Дмитрий Кубряк и Александр Корнийко.

Поединки в группе 12 пройдут в Исландии с 30 октября по 5 ноября. В мини-турнире будут играть: Испания U-17, Исландия U-17, Эстония U-17.

Кубряк будет исполнять обязанности главного арбитра, а Корнийко – его ассистента на матчах Испания U-17 – Эстония U-17 (30 октября) и Исландия U-17 – Эстония U-17 (2 ноября).

А на игре Исландия U-17 – Испания U-17 (5 ноября) Кубряк выступит в роли четвертого арбитра, а Корнийко – лайнсмена.

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судейские назначения чемпионат Европы по футболу U-17 Дмитрий Кубряк Александр Корнийко сборная Испании по футболу U-17 сборная Эстонии по футболу U-17
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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