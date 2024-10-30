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Молодежные турниры
30 октября 2024, 05:17 | Обновлено 30 октября 2024, 06:02
52
0

Причина и Чайка будет работать на матчах отбора к женскому ЧЕ U-17

Украинские судьи будут обслуживать поединки мини-турнира в Венгрии

30 октября 2024, 05:17 | Обновлено 30 октября 2024, 06:02
52
0
Причина и Чайка будет работать на матчах отбора к женскому ЧЕ U-17
УАФ. София Причина

На матчах первого раунда отборочного турнира девичьего Евро-2025 WU-17 будут работать украинские арбитры София Причина и Ирина Чайка.

В группе В3, которые будут проходить в Венгрии, сразятся Литва, Северная Македония, Андорра, Венгрия.

Причина будет исполнять обязанности главного арбитра, а Чайка – ассистента на матчах Литва WU-17 – Северная Македония WU-17 (2 ноября) и Северная Македония WU-17 – Андорра WU-17 (5 ноября).

А на игре Северная Македония WU-17 – Венгрия WU-17 (8 ноября) Причина выступит в роли четвертого арбитра, а Чайка – лайнсмена.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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