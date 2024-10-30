Причина и Чайка будет работать на матчах отбора к женскому ЧЕ U-17
Украинские судьи будут обслуживать поединки мини-турнира в Венгрии
На матчах первого раунда отборочного турнира девичьего Евро-2025 WU-17 будут работать украинские арбитры София Причина и Ирина Чайка.
В группе В3, которые будут проходить в Венгрии, сразятся Литва, Северная Македония, Андорра, Венгрия.
Причина будет исполнять обязанности главного арбитра, а Чайка – ассистента на матчах Литва WU-17 – Северная Македония WU-17 (2 ноября) и Северная Македония WU-17 – Андорра WU-17 (5 ноября).
А на игре Северная Македония WU-17 – Венгрия WU-17 (8 ноября) Причина выступит в роли четвертого арбитра, а Чайка – лайнсмена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энди Ли высказался о Тайсоне
Киченок сыграет на WTA Finals, жеребьевка соревнований состоится 29 октября в 18:00