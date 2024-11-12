ФОТО. Мбаппе заметили с кальяном! Килиан снова оскандалился

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе снова угодил в не совсем приятную ситуацию.

Вчера 25-летний футболист опубликовал пост в Instagram, где он показал, что, во-первых, вернулся на несколько дней в Париж, чтобы провести время с друзьями: Ашрафом Хакими и Арнау Тенасом – оба играют за «ПСЖ».

На снимках видно, как ребята играют в теннис, в Playstation и как на заднем плане стоит кальян.

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Мбаппе, который не демонстрирует своей лучшей игры в Мадриде, получит множество критики за эти фото.

Напомним, что Килиан не захотел, чтобы его вызывали на заключительные матчи сборной Франции в Лиге Наций.