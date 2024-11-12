ФОТО. Жена украинского эксфутболиста поразила своей красотой. Это топ
Жена Артема Кравца любит покрасоваться на публике
Жена эксфутболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Кравца – Анна – продолжает радовать своими фотографиями.
Девушка опубликовала новые кадры, на которых она – без верхней одежды.
Аудитория была в восторге от такого перформанса Анны и щедро одарила её лайками и огоньками.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Жена советника президента киевского «Динамо» снова опубликовала фото, находясь на одном из мировых курортов.
Ранее Анна Кравец публиковала не менее откровенные кадры со своего отдыха.
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