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12 ноября 2024, 02:40 |
126
0

ФОТО. Жена украинского эксфутболиста поразила своей красотой. Это топ

Жена Артема Кравца любит покрасоваться на публике

12 ноября 2024, 02:40 |
126
0
ФОТО. Жена украинского эксфутболиста поразила своей красотой. Это топ
Instagram. Анна Кравец

Жена эксфутболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема КравцаАнна – продолжает радовать своими фотографиями.

Девушка опубликовала новые кадры, на которых она – без верхней одежды.

Аудитория была в восторге от такого перформанса Анны и щедро одарила её лайками и огоньками.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жена советника президента киевского «Динамо» снова опубликовала фото, находясь на одном из мировых курортов.

Ранее Анна Кравец публиковала не менее откровенные кадры со своего отдыха.

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Артем Кравец Анна Кравец фото lifestyle Динамо Киев сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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