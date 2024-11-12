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  4. Даниил Медведев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
12 ноября 2024, 00:11 |
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Даниил Медведев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира АТР 2024

12 ноября 2024, 00:11 |
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Даниил Медведев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

12 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 2-го тура в группе Ilie Nastase Group.

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 9) сыграет против «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 4). Поединок состоится 2-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет десятая встреча соперников. Счет 6:3 в пользу Медведева.

В одном квартете Даниил и Алекс выступают вместе с Янником Синнером и Тейлором Фритцем.

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Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Алекс де Минаур Даниил Медведев смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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