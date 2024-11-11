«Они мне нравятся». Шевченко похвалил конкурентов Довбика в Серии А
Легендарный украинец – о Матео Ретеги и Мойзе Кине
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, включенный в зал славы итальянского футбола, поделился мнением относительно форвардов Матео Ретеги (Аталанта) и Мойзе Кина (Фиорентина).
«Я сразу отметил, что прошло, кажется, уже десять лет с тех пор, как два итальянца боролись за звание лучшего бомбардира Серии А.
Они мне оба нравятся, такие нападающие помогут сборной Италии. Надеюсь, они вырастут в игровом плане и внесут вклад в итальянский футбол», – сказал Шевченко.
После 12 туров Ретеги с 11 голами возглавляет рейтинг лучших бомбардиров Серии А. Кин забил 8 мячей и идет вторым. Украинский форвард Ромы Артем Довбик имеет в своем активе 4 результативных удара.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер выделил Дюбуа
Поединок состоится в ночь на 16 ноября