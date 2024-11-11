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  4. «Они мне нравятся». Шевченко похвалил конкурентов Довбика в Серии А
Италия
11 ноября 2024, 23:56 |
218
0

«Они мне нравятся». Шевченко похвалил конкурентов Довбика в Серии А

Легендарный украинец – о Матео Ретеги и Мойзе Кине

11 ноября 2024, 23:56 |
218
0
«Они мне нравятся». Шевченко похвалил конкурентов Довбика в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, включенный в зал славы итальянского футбола, поделился мнением относительно форвардов Матео Ретеги (Аталанта) и Мойзе Кина (Фиорентина).

«Я сразу отметил, что прошло, кажется, уже десять лет с тех пор, как два итальянца боролись за звание лучшего бомбардира Серии А.

Они мне оба нравятся, такие нападающие помогут сборной Италии. Надеюсь, они вырастут в игровом плане и внесут вклад в итальянский футбол», – сказал Шевченко.

После 12 туров Ретеги с 11 голами возглавляет рейтинг лучших бомбардиров Серии А. Кин забил 8 мячей и идет вторым. Украинский форвард Ромы Артем Довбик имеет в своем активе 4 результативных удара.

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Андрей Шевченко Матео Ретеги Мойзе Кин Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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