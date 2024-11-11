«Они мне нравятся». Шевченко похвалил конкурентов Довбика в Серии А

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, включенный в зал славы итальянского футбола, поделился мнением относительно форвардов Матео Ретеги (Аталанта) и Мойзе Кина (Фиорентина).

«Я сразу отметил, что прошло, кажется, уже десять лет с тех пор, как два итальянца боролись за звание лучшего бомбардира Серии А.

Они мне оба нравятся, такие нападающие помогут сборной Италии. Надеюсь, они вырастут в игровом плане и внесут вклад в итальянский футбол», – сказал Шевченко.

После 12 туров Ретеги с 11 голами возглавляет рейтинг лучших бомбардиров Серии А. Кин забил 8 мячей и идет вторым. Украинский форвард Ромы Артем Довбик имеет в своем активе 4 результативных удара.