Четыре фаворита КриРо. Роналду рассказал, кто может выиграть следующий ЗМ

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду поделился мнением по поводу адаптации в мадридском Реале французского нападающего Килиана Мбаппе и рассказал, кто может выиграть Золотой мяч в следующем году.

«Думаю, что Мбаппе добьется успеха. В клубе хорошая и крепкая структура. У них отличный тренер. Еще есть президент Флорентино, который находится там уже долгое время.

Думаю, что это не будет большой проблемой, учитывая его талант. Он уже доказал это. Мбаппе может стать следующим обладателем Золотого мяча. Он может его выиграть, как и Холанд, Беллингем, Ямал...», – сказал Криштиану.

Сам Роналду является пятикратным обладателем Золотого мяча. Больше эту награду выигрывал лишь аргентинец Лионель Месси – восемь раз.

Ранее Роналду был признан лучшей семеркой в истории футбола.