Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четыре фаворита КриРо. Роналду рассказал, кто может выиграть следующий ЗМ
Другие новости
11 ноября 2024, 23:52 |
496
0

Четыре фаворита КриРо. Роналду рассказал, кто может выиграть следующий ЗМ

Звездный португалец выделил игроков Реала, Манчестер Сити и Барселоны

11 ноября 2024, 23:52 |
496
0
Четыре фаворита КриРо. Роналду рассказал, кто может выиграть следующий ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду поделился мнением по поводу адаптации в мадридском Реале французского нападающего Килиана Мбаппе и рассказал, кто может выиграть Золотой мяч в следующем году.

«Думаю, что Мбаппе добьется успеха. В клубе хорошая и крепкая структура. У них отличный тренер. Еще есть президент Флорентино, который находится там уже долгое время.

Думаю, что это не будет большой проблемой, учитывая его талант. Он уже доказал это. Мбаппе может стать следующим обладателем Золотого мяча. Он может его выиграть, как и Холанд, Беллингем, Ямал...», – сказал Криштиану.

Сам Роналду является пятикратным обладателем Золотого мяча. Больше эту награду выигрывал лишь аргентинец Лионель Месси – восемь раз.

Ранее Роналду был признан лучшей семеркой в истории футбола.

По теме:
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Ямал – 3-й. Кто лидер? Определен главный фаворит на Золотой мяч 2025 года
Реал и Барселона активно интересуются 16-летним грузином. Кто он?
Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Ламин Ямал Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Реал Мадрид Золотой мяч
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Футбол | 11 ноября 2024, 08:20 8
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала

Карло вернет Лунина на скамейку запасных

Контракт с Бетисом. Юный голкипер Шахтера будет играть в Испании
Футбол | 11 ноября 2024, 23:53 0
Контракт с Бетисом. Юный голкипер Шахтера будет играть в Испании
Контракт с Бетисом. Юный голкипер Шахтера будет играть в Испании

Ян Журавский подписал контракт с «Бетисом»

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 11.11.2024, 12:32
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
«Некоторые позиции нужно омолаживать». РЕБРОВ – о Буяльском в сборной
Футбол | 11.11.2024, 20:08
«Некоторые позиции нужно омолаживать». РЕБРОВ – о Буяльском в сборной
«Некоторые позиции нужно омолаживать». РЕБРОВ – о Буяльском в сборной
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Футбол | 11.11.2024, 01:33
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
11.11.2024, 02:14
Бокс
Игрок Ромы стал лучшим. Известна оценка Довбика за матч против Болоньи
Игрок Ромы стал лучшим. Известна оценка Довбика за матч против Болоньи
10.11.2024, 20:45
Футбол
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
11.11.2024, 13:06 1
Бокс
ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
10.11.2024, 05:52
Футбол
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 18
Футбол
Джервонта ДЭВИС: «Знаете, что я бы сделал с Флойдом Мейвезером в бою?»
Джервонта ДЭВИС: «Знаете, что я бы сделал с Флойдом Мейвезером в бою?»
10.11.2024, 00:11 2
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
10.11.2024, 08:25 9
Футбол
Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности
Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности
10.11.2024, 16:57 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем