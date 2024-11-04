Определена лучшая семерка в истории футбола. Шевченко в списке. Кто лидер?

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории, которые играли под седьмым номером.

Первую строчку в рейтинге занял легендарный португальский форвард Криштиану Роналду. За пятикратным обладателем Золотого мяча разместился двукратный чемпион мира бразилец Гарринча. Легенда «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест – третий.

Еще один легендарный футболист «красных дьяволов» Эрин Кантора разместился на четвертой строчке, а Луиш Фигу – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Рауль Гонсалес, Кенни Далглиш, Дэвид Бекхэм, Робер Пирес и Жаирзинью.

Легендарный Андрей Шевченко занял в списке 11 строчку.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Лучшие седьмые номера за всю историю футбола от Give Me Sport