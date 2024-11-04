Определена лучшая семерка в истории футбола. Шевченко в списке. Кто лидер?
Признание получил Криштиану Роналду
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории, которые играли под седьмым номером.
Первую строчку в рейтинге занял легендарный португальский форвард Криштиану Роналду. За пятикратным обладателем Золотого мяча разместился двукратный чемпион мира бразилец Гарринча. Легенда «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест – третий.
Еще один легендарный футболист «красных дьяволов» Эрин Кантора разместился на четвертой строчке, а Луиш Фигу – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Рауль Гонсалес, Кенни Далглиш, Дэвид Бекхэм, Робер Пирес и Жаирзинью.
Легендарный Андрей Шевченко занял в списке 11 строчку.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Лучшие седьмые номера за всю историю футбола от Give Me Sport
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